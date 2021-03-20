بتكلفة 260 مليون جنيه.. بدء مشروعات مياه الشرب والصرف بـ7 مراكز فى أسيوط

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى بـ7 مراكز بمحافظة أسيوط، وذلك لتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى خدمات المياه والصرف الصحى، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصرى.





وبحسب بيان نشرته الوزارة، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، أوضح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، أن شركة مياه أسيوط تنفذ 7 محطات مياه مرشحة بمناطق ساحل سليم، أبوتيج، منفلوط، ديروط، الحوطا الشرقية، المعابدة، بتكلفة إجمالية مليار و420 مليون جنيه ضمن المبادرة، مضيفاً أنه جارى تنفيذ 300 كم شبكات مياه تم طرحها بمناقصات، وتشمل مد وتدعيم شبكات وتنفيذ وصلات منزلية، ومحابس، بمراكز "ساحل سليم، أبوتيج، منفلوط، ديروط، أبنوب، صدفا، الفتح"، بتكلفة إجمالية 260 مليون جنيه، ليجنى ثمار المبادرة أكثر من مليونى و750 ألف مواطن، بعدد 149 قرية مستهدفة من القرى الأكثر احتياجا فى 7 مراكز من مراكز محافظة أسيوط. وأشار عبدالغفار، إلى أن الشركة تمضى فى تنفيذ خطة الإحلال والتجديد، من خلال استكمال تنفيذ المشروعات الجارية وإعادة تأهيل 5 محطات مياه مرشحة بـ"منفلوط، ديروط، نزلة عبداللاه، التشيكى، أبوتيج"، واستكمال إحلال وتجديد وإنهاء الملاحظات العاجلة بـ10 محطات صرف صحى بالقوصية "2،1"، الوليدية، درنكة، منفلوط الرئيسية والفرعية، منفلوط المساعدة M2 و M1، ديروط الرئيسية والمساعدة، واستكمال أعمال الإحلال والتجديد بشبكات المياه وخطوط طرد الصرف الصحى بــ"منطقة غرب أسيوط أ،ب، محطة جامعة أسيوط، محطة فريال، محطة درنكة"، بالإضافة إلى 53 كم شبكات صرف بمدينتى ديروط ومنفلوط.

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