- 1/2
- 2/2
وأشار التقرير، وفقا لبيان صحفى نشره مجلس الوزراء، إلى أن جبال الملح أصبحت بمثابة مزار سياحى يستقطب المصريين من شتى المحافظات المصرية لمشاهدة هذه الجبال البيضاء الشاهقة والتزلج عليها، لتصبح جبال للجليد خاصة بمصر.
وتضمن التقرير أيضا صورا للمصور المصرى محمد وردانى، الذى يعمل على مشروع إعادة اكتشاف مصر من زاوية مختلفة وتسليط الضوء على الأماكن السياحية والتراثية، رصد خلالها مشاهد مختلفة لجبال الملح فى "ملاحات مدينة بورفؤاد"، واصفا إياها بالجمال والبياض الناصع، وأنها تشبه جبال الثلج بالقطب الشمالى.
وأوصى المصور المصرى، بزيارة جبال الملح خلال الشتاء من أجل استحضار أجواء شتوية حقيقية، بالإضافة إلى الاستفادة من الجلوس على الملح، الذى يسحب الطاقة السلبية من الجسم، ويُشبه جلسات العلاج الطبيعى بكهوف الملح لمعالجة الأمراض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر CNN: جبال الملح ببورسعيد مزار سياحى يستقطب المصريين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.