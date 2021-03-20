CNN: جبال الملح ببورسعيد مزار سياحى يستقطب المصريين

جدة - نرمين السيد - يواصل موقع CNN بالعربية نشر تقاريره السياحية عن مصر، فتحت عنوان "أشبه بجبال الثلج.. ما حقيقة هذه الجبال البيضاء فى مصر؟"، نشر الموقع تقريرا صحفيا مصورا استعرض خلاله "ملاحات مدينة بورفؤاد" بمحافظة بورسعيد، وما بها من جبال الملح الشاهقة التى تبدو شبيهة بجبال الثلج فى أوروبا.





وأشار التقرير، وفقا لبيان صحفى نشره مجلس الوزراء، إلى أن جبال الملح أصبحت بمثابة مزار سياحى يستقطب المصريين من شتى المحافظات المصرية لمشاهدة هذه الجبال البيضاء الشاهقة والتزلج عليها، لتصبح جبال للجليد خاصة بمصر.

وتضمن التقرير أيضا صورا للمصور المصرى محمد وردانى، الذى يعمل على مشروع إعادة اكتشاف مصر من زاوية مختلفة وتسليط الضوء على الأماكن السياحية والتراثية، رصد خلالها مشاهد مختلفة لجبال الملح فى "ملاحات مدينة بورفؤاد"، واصفا إياها بالجمال والبياض الناصع، وأنها تشبه جبال الثلج بالقطب الشمالى.

وأوصى المصور المصرى، بزيارة جبال الملح خلال الشتاء من أجل استحضار أجواء شتوية حقيقية، بالإضافة إلى الاستفادة من الجلوس على الملح، الذى يسحب الطاقة السلبية من الجسم، ويُشبه جلسات العلاج الطبيعى بكهوف الملح لمعالجة الأمراض.