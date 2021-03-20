سحب قرعة قرض الأطباء المتزوجين حديثا الثلاثاء المقبل

جدة - نرمين السيد - قررت نقابة الأطباء، إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين للحصول على قرض الطبيب لشباب الأطباء والطبيبات المتزوجين حديثاً يوم الثلاثاء 23 مارس بالقاعة الرئيسية بمبنى دار الحكمة الساعة الواحدة ظهرا.





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