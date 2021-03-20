التموين: لا صحة لرفع أسعار السلع بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن رفع أسعار السلع الغذائية بالأسواق بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات.





وتواصل المركز، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار السلع الغذائية بالأسواق بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات، مُشيرةً إلى استقرار أسعار جميع السلع الغذائية بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين وفروع مشروع جمعيتى، مع توافر مخزون استراتيجى منها يكفى لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر، مُشددةً على شن حملات تفتيش دورية على جميع الأسواق، لمنع أى تلاعب أو ممارسات احتكارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى سياق متصل، يصل الاحتياطى الاستراتيجى من القمح، إلى 4 أشهر حتى نهاية يونيو 2021، بينما يكفى الاحتياطى الاستراتيجى من الزيت، حتى نهاية يونيو 2021، بواقع 4.8 شهر، كما يصل المخزون الاستراتيجى من السكر إلى 3.9 شهر، بما يكفى حتى يونيو المقبل، فيما يكفى الاحتياطى الاستراتيجى من الأرز حتى شهر ديسمبر من العام الحالى، بواقع 9.2 شهر، ويكفى المخزون الاستراتيجى من المكرونة حتى أغسطس من العام الحالى بواقع 5.7 شهر، واللحوم السودانية بواقع 24.4 شهر، بما يكفى حتى مارس 2023، والدواجن حتى فبراير 2022 بواقع يصل إلى 11.4 شهر.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفى حالة وجود أى شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية فى المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.