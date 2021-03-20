بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال. ويحتفل التونسيون في 20 مارس من كلِّ عامِ بذكرى عيد الاستقلال، والذي يُعدُّ محطَّةً هامَّةً في تاريخ تونس، ويحمل ذكرى استقلال تونس عن فرنسا في عام 1956م، الذي أُنهِيَت بموجبه المحميَّة التي أُنشِئَت في عام 1881م، وأيضاً تخليداً لذكرى الشهداء الذين ناضلوا من أجل وطنهم وضحُّوا بأرواحهم في سبيل تحقيق هذا الاستقلال وبناء دولة تونس الحرَّة والمستقلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي يهنىء نظيره التونسي بذكرى يوم الاستقلال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.