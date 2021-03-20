صور.. صحة الشرقية: توقيع الكشف الطبى على أكثر من 1.421 مريضا بكفر صقر

جدة - نرمين السيد - وقعت القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية قراجة التابعة لمركز ومدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية، والتى استمرت لمدة يومان، الكشف الطبى المجانى على 1.421 مريضا من أهالى القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم.





وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وتنفيذاً لتوجيهات هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، وإشراف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية. كما تم تحويل 12 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدى وطرق الفحص الذاتى للثدى. واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هى: "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، الرمد، أنف وأذن" كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

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