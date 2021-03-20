10 برامج جديدة بالجامعة المصرية اليابانية لربط الخريجين بسوق العمل

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة منى جمال الدين، عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، اليوم السبت، عن استحداث 10 برامج أكاديمية جديدة لطلاب الدراسات العليا بالكلية لربط الخريجين بسوق العمل المحلية والدولية.





وقالت جمال الدين، إن البرامج تشمل تخصصات هندسة مصادر الطاقة والهندسة البيئية والهندسة الكيميائية والبتروكيماويات، موضحة أن البرامج الجديدة تبدأ تباعا وتتضمن دبلومات فى كل من "الهندسة الحسابية لأنظمة الطاقة، التبريد وتكييف الهواء، التسخين والتبريد الشمسية، إدارة وترشيد الطاقة، المدن المستدامة وتكنولوجيا المبانى، جودة الهواء".

وأضافت عميدة الكلية فى تصريح لها، اليوم، أن الكلية يوجد بها معامل مجهزة بأحدث الأجهزة والتكنولوجيا يوفرها الجانب الياباني منها الميكرسكوب الالكترونى وأجهزة الامتصاص الذرى وورش كاملة على أحدث مستوى وكل أجهزة التحليل.