وقالت جمال الدين، إن البرامج تشمل تخصصات هندسة مصادر الطاقة والهندسة البيئية والهندسة الكيميائية والبتروكيماويات، موضحة أن البرامج الجديدة تبدأ تباعا وتتضمن دبلومات فى كل من "الهندسة الحسابية لأنظمة الطاقة، التبريد وتكييف الهواء، التسخين والتبريد الشمسية، إدارة وترشيد الطاقة، المدن المستدامة وتكنولوجيا المبانى، جودة الهواء".
وأضافت عميدة الكلية فى تصريح لها، اليوم، أن الكلية يوجد بها معامل مجهزة بأحدث الأجهزة والتكنولوجيا يوفرها الجانب الياباني منها الميكرسكوب الالكترونى وأجهزة الامتصاص الذرى وورش كاملة على أحدث مستوى وكل أجهزة التحليل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 10 برامج جديدة بالجامعة المصرية اليابانية لربط الخريجين بسوق العمل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.