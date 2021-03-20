مفتى أوكرانيا يشيد بأكاديمية الأوقاف للتدريب

جدة - نرمين السيد - أشاد الشيخ أحمد تميم مفتى أوكرانيا ورئيس الإدارة الدينية لمسلمى أوكرانيا، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين التى شاهدها خلال وجوده بالقاهرة.





كما أشاد مفتى أوكرانيا، بوجود علماء الأوقاف وقرائها للتدريس والمشاركة فى إحياء شهر رمضان المبارك بأوكرانيا، لافتًا إلى وجود مقترح للاتفاق مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لإرسال أئمة أوكرانيا للتدريب بأكاديمية الأوقاف والدراسة بها.

جاء ذلك على هامش مشاركته فى المؤتمر الدولى الحادى والثلاثين "حوار الأديان والثقافات" الذى عقده المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف فى القاهرة فى الفترة من 13-14 مارس الجارى.