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مفتى أوكرانيا يشيد بأكاديمية الأوقاف للتدريب

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فهمى غالى 2021-03-20 12:51 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أشاد الشيخ أحمد تميم مفتى أوكرانيا ورئيس الإدارة الدينية لمسلمى أوكرانيا، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين التى شاهدها خلال وجوده بالقاهرة.

كما أشاد مفتى أوكرانيا، بوجود علماء الأوقاف وقرائها للتدريس والمشاركة فى إحياء شهر رمضان المبارك بأوكرانيا، لافتًا إلى وجود مقترح للاتفاق مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لإرسال أئمة أوكرانيا للتدريب بأكاديمية الأوقاف والدراسة بها.

جاء ذلك على هامش مشاركته فى المؤتمر الدولى الحادى والثلاثين "حوار الأديان والثقافات" الذى عقده المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف فى القاهرة فى الفترة من 13-14 مارس الجارى.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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