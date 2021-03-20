لجنة الاستغاثات الطبية تستجيب لاستغاثة فتاة تعانى من ورم بالمخ

جدة - نرمين السيد - استجابت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، لاستغاثة والد المريضة "دينا .ع"، والتى تبلغ من العمر 26 عامًا، وتقيم بمحافظة الجيزة، حيث تعانى من ورم بالمخ وتحتاج إلى تدخل جراحى على نفقة الدولة، وذلك فى إطار حرص لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء على رصد استغاثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى وفى وسائل الإعلام المختلفة.





وعلى الفور قام فريق التدخل السريع للجنة الاستغاثات الطبية بالتواصل مع والد الحالة لاستيفاء البيانات والتقارير الطبية الخاصة بها، وعرضها على اللجنة الطبية العليا والتى أوصت بتحويل الحالة إلى جامعة عين شمس، وعليه تم التواصل والتنسيق مع أ.د أشرف عمر، عميد كلية الطب جامعة عين شمس، والذى أفاد بضرورة إرسال الحالة للتقييم تمهيدًا لإجراء الجراحة المطلوبة، وبالفعل بعد التقييم والمناظرة تم استخراج قرار نفقة الدولة وإجراء الجراحة المطلوبة بمستشفى الدمرداش، وخرجت الحالة بعد تحسن حالتها الصحية. وأكدت لجنة الاستغاثات الطبية استمرار متابعتها للحالات عن كثب، وكذلك استمرارها فى رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى. جدير بالذكر أن من أعراض أورام المخ صداع مزمن، عدم وضوح الرؤية، التعب والخمول، صعوبة التحدث، تقلب الحالة المزاجية والميل للعنف، مشكلات فى السمع، ضعف الخصوبة، الغثيان والقيء، لذا يجب مراجعة الطبيب حال ظهور هذه الأعراض.

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