المجمع الطبى للقوات المسلحة يستضيف خبير أمراض وزراعة كلى عالمى 28 مارس

جدة - نرمين السيد - يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، الدكتور أيمن كمال خبير أمراض وزراعة الكلى بمستشفى رويال بريستون لأذكشاير التعليمية بالمملكة المتحدة، وذلك فى الفترة من 28 مارس وحتى الأول من أبريل القادم.





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