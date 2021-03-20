الأمين عام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية يشارك في منتدى ميديرين...

شارك السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، في فعاليات النسخة ١٢ من المنتدى رفيع المستوى للمديرين العموم للتعاون التنموي الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة للتعاون الجنوب جنوب بالمشاركة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA والبنك الإسلامي للتنمية، ويعقد افتراضياً.

هذا وقد قام الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بإلقاء كلمة أثناء الجلسة التي خصصت للتجارب الأفريقية في مجال التعاون الجنوب جنوب والتعاون الثلاثي في سياق مواجهة جائحة فيروس كورونا، حيث أبرز اهتمام الوكالة المصرية برفع قدرات القطاع الصحي في أفريقيا من خلال إرسال خبراء أو قوافل طبية أو عبر إنشاء مراكز طبية مستقلة أو وحدات داخل المستشفيات الحكومية، علاوة على تقديم المنح الدراسية في المجال الطبي والدورات التدريبية للأطقم الطبية الأفريقية.

كما أشار خليل إلى ترحيب الوكالة المصرية بفتح آفاق جديدة للتعاون مع مختلف الشركاء في مجال التنمية، لخلق مشروعات وأنشطة تحت مظلة التعاون الثلاثي والتعاون الجنوب جنوب من أجل الدعم المتبادل للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لجائحة كورونا على الشعوب، وخاصةً على الفئات الأكثر احتياجاً، موضحاً التجارب الناجحة للوكالة في التعاون الثلاثي مع عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين.

وأكد الأمين العام كذلك على أن الوكالة تسعى في أفريقيا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وكذا أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣، من خلال تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية التي يتم اعتمادها وفقاً لمدى توافقها مع أولويات احتياجات الدول الأفريقية.