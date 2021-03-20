‏‎ نائب وزير الخارجية يشارك فى الاجتماع الثانى للائتلاف من أجل الساحل

جدة - نرمين السيد - اعتمد الاجتماع خارطة طريق لدعم دول الساحل الخمس، وهى موريتانيا ومالى وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد فى مواجهة الإرهاب من خلال تعزيز القدرات العسكرية للجيوش الوطنية والقوة المشتركة وتعزيز تواجد أجهزة الدولة على أراضيها. أكد نائب الوزير فى كلمته استمرار دعم مصر لدول الساحل على المستوى الثنائى وفى الأطر الإقليمية، وتطرق لحرص مصر على إدراج قضايا دول الساحل فى إطار جلسة خاصة ضمن أعمال منتدى أسوان الذى عُقد خلال الفترة من 1 إلى 5 مارس الجارى، وأن خلاصات وتوصيات هذه الجلسة سيتم موافاة سكرتارية الائتلاف بها فى الأيام القادمة.

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