صور: بعد تنصيب 3 قساوسة جدد.. أندريه زكى ينتهى من جولته الرعوية بالصعيد

جدة - نرمين السيد - انتهى الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، من جولته الرعوية فى صعيد مصر، فى زيارة هى الأولى لمحافظات الصعيد، أسيوط، سوهاج، قنا، منذ صدور قرارات فتح الكنائس والتعبد فيها، بعد فترة طويلة من الإغلاق بسبب انتشار فيرس كورونا.





وزار رئيس الإنجيلية، أربعة مجامع كنسية، ومدارس السلام التابعة لسنودس النيل الإنجيلى وكنائس مجمع أسيوط، بمحافظة أسيوط، كما استقبل عصام سعد، محافظ أسيوط، رئيس الإنجيلية والوفد المرافق له بمقر المحافظة.

وفى قرية العزية بمحافظة أسيوط، شارك رئيس الطائفة الإنجيلية فى تنصيب القس مجدى منير راعيًا جديدًا للكنيسة بحضور شعب الكنيسة وقيادات المحافظة الشعبية والرسمية، كما اجتمع رئيس الإنجيلية بقسوس مجمع أسيوط لسنودس النيل الإنجيلى فى جلسة حوار مفتوحة، بحضور القس عادل عبد المسيح، رئيس مجمع أسيوط وقيادات المجمع.

وفى نفس السياق، استقبل القس عادل هارون رئيس المجمع العام لكنائس نهضة القداسة، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والوفد المرافق، بحضور قيادات كنائس نهضة القداسة، وذلك بمقر دار كلية اللاهوت الوسلية للمجمع العام لكنائس نهضة القداسة، فى جلسة عامة مع قسوس كنائس نهضة القداسة فى مصر.

وفى محافظ قنا شارك رئيس الإنجيلية فى احتفال الكنيسة الإنجيلية بدندره محافظة قنا، فى الاحتفال بمرور 100 عام على إنشاء الكنيسة، وأيضًا تنصيب القس ولسن نجيب راعيًا للكنيسة بحضور القس شنودة جرجس رئيس مجمع الأقاليم العليا، وقيادات المجمع، وعدد من القيادات الدينية وقيادات الكنائس المصرية والقيادات الشعبية والرسمية بالمحافظة.

وفى نهاية جولته، شارك رئيس الإنجيلية فى احتفال تنصيب القس نظمى فوزى حنا، راعيًا جديدًا لكنيسة جرجا الإنجيلية، بحضور القس هانى دانيال رئيس مجمع سوهاج الإنجيلى، وقيادات المجمع، وعدد من القيادات الدينية وقيادات الكنائس المصرية والقيادات الشعبية والرسمية بالمحافظة.

ورافق رئيس الإنجيلية، فى زيارته كل من القس نادى لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والقس رفعت فتحى، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى، والقس أمير ثروت، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلى، والقس باسم بشرى، الأمين العام لمجلس المؤسسات التعليمية، والقس أرنست نادى، رئيس مجلس التربية المسيحية بسنودس النيل الإنجيلى، والشيخ صموئيل باقى صدقة، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ، والشيخ ناصر صادق، نائب رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، والمستشار يوسف طلعت، المستشار القانونى لرئاسة الطائفة الإنجيلية.