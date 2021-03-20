القومية للاستشعار تنظم ورشة عمل عن توطين التكنولوجيا بجامعة سوهاج

جدة - نرمين السيد - نظمت الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بالتعاون مع جامعة سوهاج، وتحت رعاية خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ورشة عمل بعنوان "تكنولوجيا الاستشعار من البعد ودورها فى التنمية المستدامة" بحضور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس الجامعة، ومحمد بيومى زهران رئيس الهيئة، ونواب رئيس الجامعة.





وتناولت الورشة، وفقا لبيان صحفى، دور الهيئة القومية للاستشعار من البعد فى توطين تكنولوجيا الاستشعار من البعد، وسبل تعظيم الاستفادة من هذه التكنولوجيا فى خدمة المشروعات التنموية الجارية على أرض مصر حاليًا. وتناولت الورشة آليات تفعيل الجانب التطبيقى لمخرجات الاستشعار من البعد، وتوظيف إمكانيات الهيئة فى خدمة التنمية وخدمة البحث العلمى بالجامعات، وذلك من خلال استضافة أساتذة الجامعات بالهيئة وعمل بحوث علمية مشتركة تخدم أغراض التنمية المستدامة وفقًا لخطة الدولة 2030. كما ألقى محمد بيومى رئيس الهيئة محاضرة تناولت الخدمات التى تقدمها الهيئة لخدمة المجالات البحثية، ودورها فى التنمية المستدامة والتحول الرقمى. وعلى هامش فعاليات الورشة، تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء وجامعة سوهاج، بهدف التعاون بين الجانبين فى المجالات الأكاديمية والبحثية ودعم برامج التطوير.

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