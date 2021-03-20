صور.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب مناظير جراحية مستعملة

جدة - نرمين السيد - تمكن رجال جمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة عبدالعال نعمان، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب من المناظير الجراحية المستعملة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.





ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المصريين القادمين على رحلة طائرة شركة خطوط الطيران "مصر للطيران" القادمة من الدمام، اشتبه عماد صلاح مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى قادم من السعودية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أى أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد البحيرى مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه، وتم تشكيل لجنة من دينا حسن مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف أحمد سيد مشرف الصالة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 113 جهاز منظار جراحى مستعمل بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 42 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.