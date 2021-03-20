ننشر أسماء الأمهات الفائزات فى مسابقة الأم المثالية لعام 2021

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى أن المركز الأول على مستوى الجمهورية فازت به فاطمة سيد أحمد السيد هريش من محافظة الإسماعيلية، وفازت سعيدة إبراهيم رزق عبد السلام بالمركز الثانى من محافظة كفر الشيخ، وجاءت فوزية حامد محمد حامد حسن فى المركز الثالث من محافظة القليوبية.

كما أعلنت نيفين القباج، أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة، وجاءت كالتالى: فاتن طاهر السيد الشناوى، الأولى على محافظة بنى سويف، ووفاء محمد عبد الله على، الأولى على محافظة المنوفية، وسمية عمر على دبل، الأولى على محافظة الشرقية، وأحلام فتحى عبد اللطيف طلب الأولى على محافظة سوهاج، وسهير السيد إبراهيم زيدان الأولى على محافظة مرسى مطروح، وهدى عبد الرحمن محمد على عاصى الأولى على محافظة جنوب سيناء، وفينار سليمان محمود جمعة الأولى على محافظة شمال سيناء.

وجاءت عايدة محمد إبراهيم خليل الأولى على محافظة القاهرة، وهناء فوزى شحات صهيون الأولى على محافظة الأقصر، وسميرة حسن عبده الدمك الأولى على محافظة بورسعيد، وناهد سمير أحمد محمود الأولى على محافظة السويس، وصباحة أنور شنودة الجندى الأولى على محافظة الإسكندرية، وصبحية حسن المرسى الحبال الأولى على محافظة الغربية، ونجاح عبد المجيد جلال محمد الأولى على محافظة المنيا، ونادية حمودة حمودة العلمى الأولى على محافظة دمياط، وسميرة حسن محمود جاد الكريم الأولى على محافظة قنا، ووفاء عبد الحافظ عبد المطلب احمد الأولى على محافظة الوادى الجديد، نوره السعيد عبد العزيز عطا الله الأولى على محافظة الدقهلية، وتمام محمد عبد اللطيف محمد الأولى على محافظة الفيوم، وآمال سيد أحمد حسنين الأولى على محافظة أسوان، وشاذلية محمود عبد اللاه على الأولى على محافظة البحر الأحمر، وأنعام عبد الرازق هاشم مسلم الأولى على محافظة البحيرة، وزينب أحمد أحمد مكى الأولى على محافظة الجيزة.

كما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى الأم البديلة الأولى على مستوى الجمهورية عن عام 2021 ، وهى فاطمة إبراهيم عبده عوض من محافظة القاهرة، وجاءت الراهبة خاريس وبالميلاد أنجيل جاد الله جورجى محروس بالأم البديلة لمؤسسات الرعاية "كريمى النسب" الأولى على مستوى الجمهورية من محافظة قنا، أما الأم المثالية من ذوى الهمم فجاءت السيدة نعيمة سيد أحمد فرج الأولى على مستوى الجمهورية من محافظة مرسى مطروح، وجاءت روحية محروس عبد الرحمن حبيب من محافظة المنوفية الأم المثالية لابن من ذوى الهمم الأولى على مستوى الجمهورية عن عام 2021.

أما فيما يتعلق بالأم التى لديها أحد المشروعات الصغيرة، وهى الفئة التى تم استحداثها هذا العام للمرة الأولى وذلك للتأكيد على أهمية التمكين الاقتصادى، فقد جاءت وجيهه عبد الجواد عبد العال علام من محافظة القاهرة الأم الحاصلة على مشروع "التمكين الاقتصادى" الأولى على مستوى الجمهورية، وأمال محمد عبد العزيز إبراهيم أم شهيد للقوات المسلحة من محافظة الشرقية، وإيمان عبيد محمود عبيد أم شهيد للشرطة من محافظة المنيا.

وأكدت نيفين القباج أن عدد الأمهات الفائزات على مستوى الجمهورية 34 أماً فائزة وفقاً للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلى الجهات المعنية، وقد تقدم لمسابقة هذا العام 498 أمًا من أجل الاشتراك بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى محافظات الجمهورية، وانطبقت الشروط على 307 منهن.

وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعى التهانى للأمهات الفائزات ولكل الأمهات المصريات، مؤكدة حرص الوزارة على تكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، حيث تحتفل مصر كلها بالمرأة المصرية، التى رأت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى طفرة غير مسبوقة.

ووجهت نيفين القباج التحية لطبيبات مصر والممرضات لدورهن الكبير فى مواجهة أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن اختيار الأم المثالية لعام 2021 خضع لعدد من الشروط منها ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الاقل، وألا يزيد عدد الابناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية ( شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادى الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان ) بحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى أو فى الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز فى إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.

كما كان من بين الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.

وتضمنت الشروط أيضًا إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى وتعظيم دور هذه الأسر خاصة الأسر التى لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الأسرى الجيد وحمايتهم من المشكلات التى قد يتعرضون لها فى مؤسسات الرعاية.