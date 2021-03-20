القباج: فوز ”فاطمة أحمد” من الاسماعيلية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة...

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فوز فاطمة سيد أحمد السيد هريش من محافظة الاسماعيلية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الأم المثالية 2021، من بين 34 أماً فائزة وفقاً للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم السبت بمقر وزارة التضامن الاجتماعى لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2021 على مستوى محافظات الجمهورية.
كما أعلنت نيفين القباج، فوز سعيدة إبراهيم رزق عبد السلام بالمركز الثانى من محافظة كفر الشيخ ،وفوزية حامد محمد حامد حسن بالمركز الثالث من محافظة القليوبية.
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