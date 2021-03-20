ننشر القائمة الرسمية للفائزات بمسابقة الأم المثالية 2021

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، القائمة الرسمية للأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2021

وجاءت الأسماء كالتالي:

فاطمة سيد أحمد الأولى على مستوى الجمهورية من محافظة الإسماعيلية

فاطمة إبراهيم.. الأم البديلة الأولى

الراهبة خاريس.. الأم البديلة لمؤسسات الرعاية "كريمي النسب"

نعيمة سيد.. الأم المثالية من ذوي الهمم..

روحية محروس لـ"ابن من ذوي الهمم"

وجيهه عبد الجواد.. الأم الأولى الحاصلة على مشروع "التمكين الاقتصادي"

وعقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤتمرًا صحفيًا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2021 على مستوى محافظات الجمهورية.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المركز الأول على مستوى الجمهورية فازت به فاطمة سيد أحمد السيد هريش من محافظة الإسماعيلية، وفازت سعيدة إبراهيم رزق عبد السلام بالمركز الثانى من محافظة كفر الشيخ، وجاءت فوزية حامد محمد حامد حسن في المركز الثالث من محافظة القليوبية.

كما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة، وجاءت كالتالى:

فاتن طاهر السيد الشناوي الأولى على محافظة بنى سويف ووفاء محمد عبد الله على الأولى على محافظة المنوفية وسمية عمر على دبل الأولى على محافظة الشرقية، وأحلام فتحي عبد اللطيف طلب الأولى على محافظة سوهاج، وسهير السيد إبراهيم زيدان الأولى على محافظة مرسى مطروح، وهدى عبد الرحمن محمد على عاصي الأولى على محافظة جنوب سيناء، وفينار سليمان محمود جمعة الأولى على محافظة شمال سيناء، وعايدة محمد إبراهيم خليل الأولى على محافظة القاهرة، وهناء فوزي شحات صهيون الأولى على محافظة الأقصر، وسميرة حسن عبده الدمك الأولى على محافظة بورسعيد، وناهد سمير أحمد محمود الأولى على محافظة السويس، وصباح أنور شنودة الجندي الأولى على محافظة الإسكندرية، وصبحية حسن المرسى الحبال الأولى على محافظة الغربية، ونجاح عبد المجيد جلال محمد الأولى على محافظة المنيا، ونادية حمودة حمودة العلمي الأولى على محافظة دمياط، وسميرة حسن محمود جاد الكريم الأولى على محافظة قنا، ووفاء عبد الحافظ عبد المطلب أحمد الأولى على محافظة الوادى الجديد، ونورة السعيد عبد العزيز عطا الله الأولى على محافظة الدقهلية، وتمام محمد عبد اللطيف محمد الأولى على محافظة الفيوم، وآمال سيد أحمد حسنين الأولى على محافظة أسوان، وشاذلية محمود عبد اللاه على الأولى على محافظة البحر الأحمر، وأنعام عبد الرازق هاشم مسلم الأولى على محافظة البحيرة، وزينب أحمد أحمد مكى الأولى على محافظة الجيزة.

كما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الأم البديلة الأولى على مستوى الجمهورية عن عام 2021، وهى السيدة فاطمة إبراهيم عبده عوض من محافظة القاهرة، وجاءت الراهبة خاريس وبالميلاد أنجيل جاد الله جورجي محروس بالأم البديلة لمؤسسات الرعاية "كريمي النسب" الأولى على مستوى الجمهورية من محافظة قنا، أما الأم المثالية من ذوي الهمم فجاءت نعيمة سيد أحمد فرج الأولى على مستوى الجمهورية من محافظة مرسى مطروح، وروحية محروس عبد الرحمن حبيب من محافظة المنوفية الأم المثالية لابن من ذوي الهمم الأولى على مستوى الجمهورية عن عام 2021.

أما فيما يتعلق بالأم التي لديها أحد المشروعات الصغيرة، وهى الفئة التى تم استحداثها هذا العام للمرة الأولى وذلك للتأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي، فجاءت وجيهه عبد الجواد عبد العال علام من محافظة القاهرة الأم الحاصلة على مشروع "التمكين الاقتصادي" الأولى على مستوى الجمهورية، وأمال محمد عبد العزيز إبراهيم أم شهيد للقوات المسلحة من محافظة الشرقية، وإيمان عبيد محمود عبيد أم شهيد للشرطة من محافظة المنيا.

وأكدت نيفين القباج، أن عدد الأمهات الفائزات على مستوى الجمهورية 34 أمًا فائزة وفقًا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية، وقد تقدم لمسابقة هذا العام ٤٩٨ أمًا من أجل الاشتراك بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى محافظات الجمهورية، وانطبقت الشروط على ٣٠٧ منهن.

وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي التهانى للأمهات الفائزات ولكل الأمهات المصريات، مؤكدة حرص الوزارة على تكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث تحتفل مصر كلها بالمرأة المصرية، التي رأت في عهده طفرة غير مسبوقة.

ووجهت نيفين القباج التحية لطبيبات مصر والممرضات لدورهن الكبير في مواجهة أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن اختيار الأم المثالية لعام 2021 خضع لعدد من الشروط منها ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية ( شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان ) بحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز في احدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.

كما كان من بين الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الاسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الاسرة.

وتضمنت الشروط أيضًا إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى وتعظيم دور هذه الاسر خاصة الأسر التي لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الاسري الجيد وحمايتهم من المشكلات التي قد يتعرضون لها في مؤسسات الرعاية.