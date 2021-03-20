الأم المثالية بالإسكندرية.. رحلة كفاح عمرها 38 عاما على ماكينة خياطة

جدة - نرمين السيد - واليوم رحلة عطاء وكفاح "صباحه" الأرملة صاحبة الـ 63 عاما، بحصولها على لقب الأم المثالية على مستوى محافظة الإسكندرية لعام 2021.

تزوجت "صباحه أنور شنودة الجندى" وعمرها 18 عاما، وتوفي زوجها فجأة نتيجة هبوط حاد بالقلب، عندما كان عمرها 25 عاما، تاركا لها ثلاثة أبناء تتراوح أعمارهم ما بين "4 سنوات، عامين، 7 شهور".

وتقول السيدة "صباحه": "كان معاش زوجى بسيط جدا لا يتعدى 25 جنيها فقط وذلك بسبب تركه للشركة التي يعمل بها قبل وفاته"، لافتة إلى أنها أصرت على تعليم أبنائها لتعوض تركها المدرسة قبل استكمال المرحلة الابتدائية.

وأشارت إلى أنها عملت على توفير دخل إضافى بجانب المعاش البسيط فقامت بشراء ماكينة "حياكة للملابس" من خلال اشتراکها بجمعية مع الجيران.

وتابعت "الأم المثالية": بدأت في حياكة "ملايات السراير" وبيعها للمحيطين بى والمقربين منى"، موضحة أن أبنائها تحملوا المسئولية معها فى فترة الصيف.

وأضافت الأم المثالية، أن الأبناء كانوا يعملون فى فترة الإجازة الصيفية لمساعدتها فى توفير احتياجات الأسرة ومصاريف الدراسة، قائلة:" قمت ببيع مشغولاتى الذهبية لمواجهة أعباء الحياة".

لم تنس "صباحه" لحظة تخرج الأبناء من كلياتهم، قائلة: "أصبح الابن الأكبر مهندسا، والابنة الثانية تخرجت من كلية التربية وتعمل معلمة، والابنة الثالثة تخرجت من كلية التجارة وتعمل محاسبة".

واليوم عبرت الأم، عن سعادتها بإكمال رحلة كفاحها بحصولها على لقب الأم المثالية، وتزويج الابن والابنة الكبرى، فيما لازالت الابنة الصغرى تقيم معها.