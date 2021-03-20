القباج تعلن أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2021

فاطمة سيد أحمد الأولى على مستوى الجمهورية من محافظة الإسماعيلية

فاطمة إبراهيم.. الأم البديلة الأولى.. والراهبة خاريس.. الأم البديلة لمؤسسات الرعاية "كريمي النسب"

نعيمة سيد.. الأم المثالية من ذوي الهمم.. وروحية محروس لـ"ابن من ذوي الهمم"

وجيهه عبد الجواد.. الأم الأولى الحاصلة على مشروع "التمكين الاقتصادي"

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى مؤتمرًا صحفيًا بمقر وزارة التضامن الاجتماعى لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2021 على مستوى محافظات الجمهورية.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى أن المركز الأول على مستوى الجمهورية فازت به السيدة/ فاطمة سيد أحمد السيد هريش من محافظة الإسماعيلية،وفازت السيدة/ سعيدة إبراهيم رزق عبد السلام بالمركز الثانى من محافظة كفر الشيخ ،وجاءت السيدة/ فوزية حامد محمد حامد حسن فى المركز الثالث من محافظة القليوبية.

كما أعلنت القباج أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة، وجاءت كالتالى: السيدة/ فاتن طاهر السيد الشناوي الأولى على محافظة بنى سويف،والسيدة/ وفاء محمد عبد الله على الأولى على محافظة المنوفية، والسيدة/ سمية عمر على دبل الأولى على محافظة الشرقية،والسيدة/ أحلام فتحي عبد اللطيف طلب الأولى على محافظة سوهاج،والسيدة/ سهير السيد إبراهيم زيدان الأولى على محافظة مرسى مطروح،والسيدة/ هدى عبد الرحمن محمد على عاصي الأولى على محافظة جنوب سيناء، والسيدة/ فينار سليمان محمود جمعة الاولى علي محافظة شمال سيناء.

وجاءت السيدة/ عايدة محمد إبراهيم خليل الأولى على محافظة القاهرة،والسيدة/ هناء فوزي شحات صهيون الأولى على محافظة الأقصر،والسيدة/ سميرة حسن عبده الدمك/ الأولى على محافظة بورسعيد،والسيدة/ ناهد سمير احمد محمود الأولى على محافظة السويس،والسيدة/ صباحه أنور شنودة الجندي الأولى على محافظة الإسكندرية،والسيدة/ صبحية حسن المرسى الحبال الأولى على محافظة الغربية،والسيدة/ نجاح عبد المجيد جلال محمد الأولى على محافظة المنيا، والسيدة/ نادية حمودة حمودة العلمي الأولى على محافظة دمياط،والسيدة/ سميرة حسن محمود جاد الكريم الأولى على محافظة قنا،والسيدة/ وفاء عبد الحافظ عبد المطلب احمد الأولى على محافظة الوادى الجديد،والسيدة/ نوره السعيد عبد العزيز عطا الله الأولى على محافظة الدقهلية،والسيدة/ تمام محمد عبد اللطيف محمد الأولى على محافظة الفيوم،والسيدة/ آمال سيد أحمد حسنين الأولى على محافظة أسوان،والسيدة/ شاذلية محمود عبد اللاه على الأولى على محافظة البحر الأحمر،والسيدة/ أنعام عبد الرازق هاشم مسلم الأولى على محافظة البحيرة،والسيدة/ زينب أحمد أحمد مكى الأولى على محافظة الجيزة.

كما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى الأم البديلة الأولى على مستوى الجمهورية عن عام 2021 ، وهى السيدة/ فاطمة إبراهيم عبده عوض من محافظة القاهرة، وجاءت الراهبة / خاريس وبالميلاد / أنجيل جاد الله جورجي محروس بالأم البديلة لمؤسسات الرعاية " كريمي النسب " الأولى على مستوى الجمهورية من محافظة قنا،أما الأم المثالية من ذوي الهمم فجاءت السيدة/ نعيمة سيد أحمد فرج الأولى على مستوى الجمهورية من محافظة مرسى مطروح،وجاءت السيدة/ روحية محروس عبد الرحمن حبيب من محافظة المنوفية الأم المثالية لابن من ذوي الهمم الأولى على مستوى الجمهورية عن عام 2021.

أما فيما يتعلق بالأم التي لديها أحد المشروعات الصغيرة ، وهى الفئة التى تم استحداثها هذا العام للمرة الأولى وذلك للتأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي،فقد جاءت السيدة/ وجيهه عبد الجواد عبد العال علام من محافظة القاهرة الأم الحاصلة على مشروع " التمكين الاقتصادي " الأولى على مستوى الجمهورية،والسيدة/ أمال محمد عبد العزيز إبراهيم أم شهيد للقوات المسلحة من محافظة الشرقية،والسيدة/ إيمان عبيد محمود عبيد أم شهيد للشرطة من محافظة المنيا.

وأكدت القباج أن عدد الأمهات الفائزات علي مستوى الجمهورية 34 أماً فائزة وفقاً للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية، وقد تقدم لمسابقة هذا العام ٤٩٨ أمًا من أجل الاشتراك بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى محافظات الجمهورية،وانطبقت الشروط على ٣٠٧ منهن.

وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعى التهانى للأمهات الفائزات ولكل الأمهات المصريات ، مؤكدة حرص الوزارة علي تكريم الامهات المثاليات علي مستوى الجمهورية وفقاً لتوجيهات السيد/ رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث تحتفل مصر كلها بالمرأة المصرية ، التي رأت في عهد السيد/ الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة غير مسبوقة .

ووجهت القباج التحية لطبيبات مصر والممرضات لدورهن الكبير في مواجهة أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن اختيار الأم المثالية لعام 2021 خضع لعدد من الشروط منها ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الاقل، وألا يزيد عدد الابناء علي 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية ( شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان ) بحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز فى احدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.

كما كان من بين الشروط الخاصة باختيار الامهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الانسانية وترسيخ معنى الاسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الابناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الايجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الاسرة.

وتضمنت الشروط أيضًا إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى وتعظيم دور هذه الاسر خاصة الأسر التي لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الاسري الجيد وحمايتهم من المشكلات التي قد يتعرضون لها في مؤسسات الرعاية.