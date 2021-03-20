مفيد شهاب: القانون الدولي "مفيهوش زينب" ومصر استقتلت لاستعادة طابا

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، محاضرة بمناسبة مرور الذكرى 32 لرفع العلم المصري على طابا، يحاضر فيها الدكتور مفيد شهاب الدين، وبحضور كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والسيد القصير، وزير الري والموارد المائية.

ووجه الدكتور مفيد شهاب، كل التحية والشكر إلى الجندية والعسكرية المصرية، التي حاربت من أجل استعادة كل بقعة في أرض سيناء، في حرب اكتوبر المجيد.

وقال الدكتور مفيد شهاب، إنه لولا الجهد والعقل والتخطيط المصري، الذي نفذ وحقق عبور قناة السويس، وهدم خط برلين الحصين، لما كنا استطعنا استعادة أي بقعة من أراضي سيناء، والتي كانت لولاها ما كنا هنا اليوم نتحدث عن ذكرى استعادة طابا، ورفع العلم المصري على ارضها الغالية، التي دفع ثمنها دماء الجنود والضباط المصريين، من أبطال وشهداء حرب اكتوبر المجيد.

وأوضح شهاب، أن التخطيط الذي وضعه الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، كانت هي السبب في استعادة ما بقي من الأراضي المصرية في محافظة جنوب سيناء، دون إراقة نقطة دم واحدة، موضحا أن وثيقة مبادئ السلام، التي وضعها الرئيس السادات، كانت هي نقطة البداية للاستفادة الكاملة وتحرير أراضي سيناء من براثن الدنس الإسرائيلي، والتي بدأت وفقا للبرنامج الزمنى للوثيقة المبدأية، في ٩ مارس ٧٩ وتنتهي في أبريل ١٩٨٢.

وأكد الدكتور مفيد شهاب، أن المفاوضات السياسية والرسمية بين الجانبان المصري والعدو الإسرائيلي كانت شرسة وفي غاية الضراوة ووصلت إلى حد تكسير العظام، اعتقادا من الجانب الإسرائيلي، بأن مصر ستصمت وتغض البصر، عن النقاط التي تحتلها إسرائيل، إلا أن الرئيس محمد حسني مبارك، أعلن تحرير كامل الأراضي المصرية، إلا من بعض نقاد تحتلها إسرائيل.

وأوضح شهاب، أن مساحة طابا ١ كم وخمس، ما يعنى أنها صغيرة للغاية، إلا أن أهميتها العسكرية والسياسية والسياحة والمعدنية، كانت تفوق قيمة مساحتها كثيرا.

وتابع قائلا: "حاول الإسرائيليون، التفاوض معنا عل تقاسم مساحة طابا، أو إعلانها ذات سيادة مشتركة، فما كان من لجنة المفاوضات المصرية، إلا الرد بحزم، بأن كل حبة تراب وذرة رمال مصرية، هي الشرف والعزة والكرامة، ومن يفرط فيها نزع عنه رداء الشرف والكرامة، فلن نفرط في شبر واحد من مصر".

وأكد شهاب، أن مصر لجأت إلى القانون الدولي ومحكمة العدل الدولية، بعد فشل كل المفاوضات بين مصر وإسرائيل، وكانت اللجنة المصرية تتفاوض بقوة، بل ومن طلب باللجوء للمحكمة الدولية هم الإسرائليين. وتابع: «احترمنا للقانون الدولى ومحكمة العدل، لأن القانون مفيهوش زينب".