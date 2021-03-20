«فودة» في ذكرى تحرير طابا: في مصر رجال شرفاء لن يتركوا شبرا من أرضها

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن مصر لن تضيع طالما هناك رجال شرفاء يحمونها ولا يتركون أبدًا شبرًا من أرضها، موجها التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها محافظة جنوب سيناء تحت عنوان :"ملحمة طابا في جوانبها التاريخية والسياسية والقانونية"، برعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبحضور الدكتور مفيد شهاب عضو هيئة الدفاع عن طابا ووزير التعليم العالي الأسبق والدكتور السيد القصير وزير الزراعة، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان.

وأضاف خالد فودة أن أرض سيناء الطاهرة تجلي عليها الله وتكلم على أرضها، وأنه تم استعادة كل شبر منها بفضل تحديات جنود القوات المسلحة البواسل التي اسيلت دمائهم وروت الأرض لتستعيد مصر كل شبر من أرضها، متابعا :" حرصت على حضور الدكتور مفيد شهاب لهذه الندوة لأنه أحد الرجال العظماء الذين لعبوا دورًا كبيرًا في استعادة أرض مصر وتمكن ومعه رجال مصر الشرفاء من استعادة طابا".

ومن جانبه أعرب الدكتور مفيد شهاب، عن سعادته بوجوده في أرض الفيروز في تلك المناسبة الغالية وهي الاحتفال باستعادة وتحرير أخر بقعة من أرض سيناء الطاهرة من أيدي الاحتلال الإسرائيلي، بعدما دام لمدة 20 عامًا، حتى تمكن رجال مصر الشرفاء من خلال التحكيم الدولي من استعادة طابا ورأس النقب.

وأضاف مفيد شهاب:" جميعًا نرى التطوير الذي حدث ويحدث على أرض شرم الشيخ بشكل خاص ومحافظة جنوب سيناء بشكل عام، تذكر كيف كانت شرم الشيخ وكيف أصبحت فلم تكن توجد فيها مظاهر الحياة إلا قليلًا وأعبر عن سعادتي لوجدي في السرح العلمي المتميز جامعة الملك سلمان التي تجدس العلاقات المتميزة بين السعودية ومصر ، اهنئ المحافظ بالعيد القومي للمحافظة التي اختارت يوم عظيم وهو تحرير طابا ليكون العيد القومي وهو له دلالته".