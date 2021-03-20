انت الان تتابع تفاصيل خبر تحركات في سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت 20 مارس 2021 في بورصة الدواجن الرئيسية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهدت سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت الموافق 20 مارس تحركات جديدة في بورصة الدواجن الرئيسية، وذلك تزامناً مع تحركات أخرى في أسعار الفراخ الساسو والتي شهدت ارتفاع جنيهاً في بورصة السقا مقارنةً بأسعار الأمس، ونرصد لمتابعينا سعر الفراخ اليوم في الشركات والبورصات والمزارع والمحلات وفق آخر تحديثات للأسعار الآن.

سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت 20 مارس 2021 في بورصة الدواجن

وكانت الأسعار يتم تحديدها سابقاً عن طريق بورصة الدواجن الرئيسية والعرض والطلب، ولكن تبدل الحال الآن وأصبحت هناك العديد من المكاتب التي تقوم بتحديد الأسعار حيب إنتاجها والعرض والطلب لديها.

وجاء سعر الفراخ البيضاء اليوم والساسو في البورصات والمكاتب المختلفة وفق ما يلي.

إسم الشركة سعر الفراخ البيضاء الآن سعر الفراخ الساسو اليوم رئيس رابطة مربي الدواجن 25 جنيه 32 جنيه محمود الجداوي 25 جنيه 32 جنيه بورصة منير السقا 25 جنيه 33 جنيه عبد المغيث.. المنصورة للدواجن 25 جنيه 32 جنيه محمد عادل 25 جنيه 33 جنيه بورصة جنوب الصعيد .. عبد القادر حمادة 25.5 جنيه 30 جنيه

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وحول سعر الكتكوت الأبيض والساسو والبلدي في بورصة السقا فقد جاء وفق الأسعار التالية

كتكوت أبيض 8 جنيه.

كتكوت ساسو 3 جنيه.

كتكوت بلدي وهجين وفيومي 2 جنيه.

كتكوت بط المولر 10 جنيه.

كتكوت بط مسكوفي 10 جنيه.