علاء عابد: السنوات السبع الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة فى منظومة النقل

وطالب عابد، بفض الاشتباك بين وزارات الرى والتنمية المحلية والنقل حول مشروع قانون النقل النهرى، مؤكدًا أن ذلك يمكن أن يوفر حصيلة مليارات الجنيهات للدولة، كما يقلل من حوادث الطرق وتيسير حركة المواطنين، متابعا: "لو مفيش شبكة نقل كويسة الدنيا هتقف، والسنوات السبع الأخيرة شهدت نقلة غير مسبوقة".
وتابع رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، خلال زيارة وفد برلمانى لميناء الإسكندرية، اليوم السبت، فى حضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل: "دورنا كنواب أعضاء اللجنة ونواب محافظة الإسكندرية بحث آليات القضاء على بعض الملاحظات التى تواجه الميناء فى عمله، لمزيد من المرونة وتشجيع حركة التصدير والاستيراد".
يشارك فى الزيارة كلا من النواب محمود الضبع وكيل اللجنة، محمد السيد أمين سر اللجنة، وحيد قرقر، خالد عبدالمولى، حازم عويان، محمد الكيال، نادر الخبيرى، حسام عاشور، أحمد سعد نويصر، مصطفى محمود مصطفى.
وكان فى استقبالهم عدد من نواب محافظة الإسكندرية وهم، خالد شلبى، محمود قاسم، محمد جبريل، أبوالعباس التركى، سامح السايح، أحمد مهنا، رزق راغب، حسين رجب.
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