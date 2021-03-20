جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أحد فروع المجمعات الاستهلاكية بحى النور بمدينة شرم الشيخ، وقد تم المرور كذلك على فرع الجملة ومنفذ بيع اللحوم الطازجة والمجمدة وكذلك منفذ بيع الأسماك الطازجة التابع للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.





وأكد المصيلحى، توافر كافة السلع التموينية والأساسية بمحافظة جنوب سيناء، وتوافر احتياطى استراتيجى من تلك السلع يكفى لمدة 6 أشهر. وشدد المصيلحى على ضرورة إتاحة كافة السلع للمواطنين فى المحافظة بكميات وأسعار مناسبة، مؤكداً فى الوقت نفسه على أن ما يتم توفيره من جانب وزارة التموين بكافة محافظات الجمهورية يتواجد وبكميات كبيرة كذلك فى محافظة جنوب سيناء وبنفس الجودة والكفاءة. وأعرب المصيلحى عن سعادته البالغة فى التواجد بمحافظة جنوب سيناء فى عيدها القومى، وتواجده مع أهالى سيناء وتفقده للمنشآت التموينية والاطمئنان على توافر السلع وانتظام وكفاءة كافة الخدمة التموينية المقدمة بمستوى يليق بالمواطن المصرى فى كافة أنحاء الجمهورية، مشدداً أن دور وزارة التموين يمتد ليشمل تلبيه كافة الاحتياجات التموينية لكافة المواطنين. رافق الوزير فى جولته بمدينة شرم الشيخ خالد عبد الله، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، وسامى عبد القادر، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والتموينية بالمحافظة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. وزير التموين من جنوب سيناء: مخزون السلع الغذائية يكفى لـ 6 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.