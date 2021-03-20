انطلاق فعاليات الدورة الـ36 فى الحاسب الآلى بأكاديمية الأوقاف الدولية

جدة - نرمين السيد - انطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات الدورة السادسة والثلاثين فى الحاسب الآلى(icdl new) والتى تعقد بمركز الحاسب الآلى بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر، وذلك فى الفترة من اليوم، وحتى الخميس الموافق 1/ 4 / 2021م.





وأوضح بيان صحفى، للوزارة، أن ذلك استمرارًا لخطة التدريب والتأهيل، وحرصًا منها على رفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة خاصة فى مجال الحاسب الآلى والتحول الرقمى، مع الالتزام التام بجميع إجراءات الوقاية الصحية من التعقيم والتطهير، وارتداء المتدرب للكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعى، طوال مدة التواجد بالأكاديمية.

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