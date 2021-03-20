صور.. افتتاح أول مركز متكامل لخدمات المستثمرين بجنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - افتتح خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أول مركز متكامل لخدمات المستثمرين بمحافظة جنوب سيناء، بمدينة شرم الشيخ، بحضور قيادات المحافظة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.





وقال المستشار محمد عبد الوهاب، وفقا لبيان صحفى، إن مركز خدمات المستثمرين بمدينة شرم الشيخ، سيكون مُحركاً لعجلة التنمية والاستثمار بالمحافظة، مما يساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية بجنوب سيناء، وتوفير فرص عمل للشباب، حيث سيقدم المركز خدماته لأكثر من 1.300 شركة بالمحافظة، تعمل فى القطاعات والأنشطة الاستثمارية المختلفة، وبذلك تكتمل عوامل البيئة الاستثمارية الجاذبة بالمحافظة، لافتا إلى أن المستثمر سيحظى بأيسر الإجراءات لتأسيس وتشغيل الشركات، وفق أعلى معايير الجودة، والتى تلتزم بها مراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك فى إطار جذب استثمارات جديدة للمحافظة واستغلال ما تتمتع به من ثروات طبيعية وموارد ضخمة.

وأعلن الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المركز سيقدم خدمات تأسيس الشركات وإنشاء فروعها، واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية وعقود التعديل، وزيادة رأس المال، وتغيير النشاط، وأعمال التصفية، وغيرها من الخدمات المتصلة بالشركات، مضيفا أن المركز سيتواجد به ممثلون عن الجهات الخارجية المرتبط عملها بنشاط الشركات، ومنها السجل التجارى، والضرائب العامة، وضرائب القيمة المضافة، ونقابة المحامين، والغرفة التجارية، والشهر العقاري، والتأمينات الاجتماعية، حتى يستطيع المستثمر الحصول على كافة التصاريح والتراخيص فى مكان واحد وفى أسرع وقت مُمكن.

وأضاف المستشار محمد عبد الوهاب، أن افتتاح مركز خدمات المستثمرين بمدينة شرم الشيخ يأتى ضمن خطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لإنشاء وتطوير مراكز خدمات المستثمرين فى مختلف محافظات مصر، مشيراً إلى أن عدد مراكز خدمات المستثمرين القائمة بلغ 10 مراكز، لافتا إلى أنه بالإضافة إلى مركز خدمات المستثمرين بشرم الشيخ الذى تم افتتاحه اليوم، يتبع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مراكز لخدمات المستثمرين فى كل من القاهرة (المركز الرئيسي)، ومدينة العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والإسكندرية، والإسماعيلية، وأسيوط، وسوهاج، وجمصة، وبورسعيد، والمنيا وتضم ممثلين مفوضين عن أكثر من 65 جهة منها 27 وزارة.

من جانبه أشاد خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بهذه الخطوة التى تخدم المستثمرين فى المحافظة بصورة مباشرة، وتساهم فى تيسير أعمالهم، وتذليل العقبات التى قد تواجههم، بما يعكس اهتمام الدولة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات، مثمنًا كذلك إقامة المركز وفق معايير تلبى احتياجات مستثمرى المحافظة فى مُخطط مركز خدمات المستثمرين بمحافظة جنوب سيناء، حاليًا ولعقود مُقبلة، حيث تم إنشاء مركز خدمات المستثمرين على مساحة 6 آلاف متر مربع، منها ألف متر مربع تم تخصيصها لمبنى من طابقين لمركز الخدمات يضم ممثلى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المرتبطة ببيئة الاستثمار.