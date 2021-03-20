صور.. إغلاق 6 منشآت فى الإسكندرية لمخالفتها إجراءات كورونا

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وشدد السكرتير العام على أصحاب المحال والمطاعم بالالتزام بارتداء الكمامة وتواجد المطهرات وأدوات التعقيم وقياس درجات الحرارة لروادها.
ومن جانبه، قال علاء يوسف، رئيس حى وسط الإسكندرية، إن الحملة أسفرت عن إغلاق 6 منشآت، لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية، فضلا عن توقيع غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامة.
ولفت يوسف، إلى أنه تم تحرير 7 محاضر لعدم توافر اشتراطات صحية، و11 محضر مخالفة لعدم تأمين المنشآت ضد أخطار الحريق والكهرباء.
وأضاف رئيس حى وسط الإسكندرية، أن الحملة أسفرت أيضا عن تحرير 6 محاضر تموين ورصد بيئى، لعدم توفير حاويات قمامة، فضلا عن 10 إنذارات للمنشآت المخالفة لقوانين العمل.
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