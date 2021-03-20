السفير الأردنى: مصر بوابة إفريقيا.. ونعمل على تذليل أى عقبات أمام الصادرات

جدة - نرمين السيد - قال السفير الأردنى فى مصر أمجد العضايلة، اليوم السبت، إن العلاقات الأردنية - المصرية تسير بشكل مميز على المستويات والأصعدة كافة، وهناك اهتمام كبير من جلالة الملك والرئيس عبدالفتاح السيسى، للسير قدما للتوصل للكثير من مجالات التعاون بين البلدين.





وأكّد فى تصريحات تليفزيونية، أن ملف الاستثمارات والطاقة والنقل له أولوية خاصة فى المباحثات بين البلدين.

وقال العضايلة، إن الأردن سيطلب إقامة معرض للصناعات الأردنية فى مصر خاصة منتجات البحر الميت لمدة شهر، وطلبنا من السلطات المصرية أن يتاح البيع بشكل مباشر، وهذه الاجتماعات تسهّل مهمة القطاع الخاص ويبقى القطاع الخاص بين البلدين هو الذى سيحدد آلية العمل.

وبدأت فى عمّان السبت، اجتماعات اللجنة الفنية للجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة التى ستلتئم الأربعاء المقبل فى دورتها الـ 29.

وأوضح العضايلة، أن جائحة كورونا كانت عائقاً أمام الاجتماعات الفنية للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، لذلك تم تحديد أعداد الأشخاص المشاركين التزاما بالتعليمات الصحية وهذه الاجتماعات واجتماعات اللجان هى التى تفتح الأبواب للقطاع الخاص.

وقال إنه سيتم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تم التوصل إليها خلال اجتماعات اللجنة الفنية للجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة، وتحدث العضايلة عن عدة مجالات تشملها الاتفاقيات ابتداء من التعاون السياسى إلى الاقتصادى فى مجالات الطاقة بشكل خاص وقطاع النقل البرى والبحرى والجوى وأيضاً فى المجال التعليمى والثقافى.

وفى حديثه عن التبادل التجارى بين البلدين، أضاف العضايلة أن "الفجوة كبيرة جداً فى الميزان التجارى بين البلدين ويميل لصالح مصر بشكل كبير، والسبب أن نصف هذا الرقم لقطاع الطاقة لاستيراد الأردن الغاز المصرى، وهناك تعاون فى المجال الثقافى والأكاديمى وفى مجال الأرصاد الجوية ومجالات عديدة.



وتابع: "هناك بعض الملاحظات الأردنية على الصادرات الأردنية لمصر، وسنتوصل خلال الاجتماعات لتذليل أى عقبات أمام الصادرات والمنتجات الأردنية لمصر، وسيتم ترتيب مثل هذه الملتقيات لرجال الأعمال".

وأشار السفير إلى وجود دراسة على مستوى التعاون الأردنى العراقى المصرى ليكون هناك مدينة صناعية اقتصادية على الحدود الأردنية العراقية وأيضا ليكون هناك مراكز لوجوستية لكل من البلدان الثلاثة لزيادة التعاون بينهما.

ولفت إلى أن مصر هى بوابة إفريقيا للعالم العربى، لذلك السوق المصرى والسوق الإفريقى يمكن الاستفادة منها من خلال زيادة الصادرات الأردنية وجعل مصر مركزًا لهذه الصادرات ومن ثم الدخول إلى إفريقيا وأيضا المنتجات المصرية للدخول للأسواق العربية، كل هذا سيبحث فى اللقاء الثلاثى الذى سيجرى بعد انتهاء اللجنة العليا المشتركة الأردنية المصرية.