بالصور.. قصص نجاح الأمهات الفائزات فى مسابقة الأم المثالية لعام 2021

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن المركز الأول على مستوى الجمهورية فازت به فاطمة سيد أحمد السيد هريش من محافظة الإسماعيلية، وفازت سعيدة إبراهيم رزق عبد السلام بالمركز الثانى من محافظة كفر الشيخ، وجاءت فوزية حامد محمد حامد حسن فى المركز الثالث من محافظة القليوبية. ويستعرض الملف صور وحكايات نجاح الأمهات الملهمة.

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