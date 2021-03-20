السفير الأردن لدى القاهرة: سنذلل كافة العقبات التي تواجه صادراتنا ومنتجاتنا لمصر

قال السفير الأردني في مصر أمجد العضايلة، السبت، إن العلاقات الأردنية المصرية تسير بشكل مميز على المستويات والأصعدة كافة، وهناك اهتمام كبير من الملك عبد الله والرئيس السيسي للسير قدما للتوصل للكثير من مجالات التعاون بين البلدين.

وأكّد في تصريحات صحفية، أن ملف الاستثمارات والطاقة والنقل له أولوية خاصة في المباحثات بين البلدين، مضيفا أن الأردن سيطلب إقامة معرض للصناعات الأردنية في مصر خاصة منتجات البحر الميت لمدة شهر (...) طلبنا من السلطات المصرية أن يتاح البيع بشكل مباشر وهذه الاجتماعات تسهّل مهمة القطاع الخاص ويبقى القطاع الخاص بين البلدين هو الذي سيحدد آلية العمل. "

وبدأت في عمّان اليوم السبت، اجتماعات اللجنة الفنية للجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة التي ستلتئم الأربعاء المقبل في دورتها الـ 29.

وأوضح أن جائحة كورونا كانت عائقًا أمام الاجتماعات الفنية للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، لذلك تم تحديد أعداد الأشخاص المشاركين التزاما بالتعليمات الصحية وهذه الاجتماعات واجتماعات اللجان هي التي تفتح الأبواب للقطاع الخاص، موضحا أنه سيتم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تم التوصل إليها خلال اجتماعات اللجنة الفنية للجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة.

وتحدث العضايلة عن عدة مجالات تشملها الاتفاقيات ابتداء من التعاون السياسي إلى الاقتصادي في مجالات الطاقة بشكل خاص وقطاع النقل البري والبحري والجوي وأيضًا في المجال التعليمي والثقافي.

وفي حديثه عن التبادل التجاري بين البلدين أضاف العضايلة أن "الفجوة كبيرة جدًا في الميزان التجاري بين البلدين ويميل لصالح مصر بشكل كبير، والسبب أن نصف هذا الرقم لقطاع الطاقة لاستيراد الأردن الغاز المصري"، مضيفا : "هناك تعاون في المجال الثقافي والأكاديمي وفي مجال الأرصاد الجوية ومجالات عديدة".

وتابع: "هناك بعض الملاحظات الأردنية على الصادرات الأردنية لمصر وسنتوصل خلال الاجتماعات لتذليل أي عقبات أمام الصادرات والمنتجات الأردنية لمصر، وسيتم ترتيب مثل هذه الملتقيات لرجال الأعمال"، متابعا: "دراسة على مستوى التعاون الأردني العراقي المصري ليكون هناك مدينة صناعية اقتصادية على الحدود الأردنية العراقية، وأيضا ليكون هناك مراكز لوجوستية لكل من البلدان الثلاثة لزيادة التعاون بينهما".

ولفت إلى أن "مصر هي بوابة إفريقيا للعالم العربي لذلك السوق المصري والسوق الإفريقي يمكن الاستفادة منها من خلال زيادة الصادرات الأردنية وجعل مصر مركزًا لهذه الصادرات ومن ثم الدخول إلى إفريقيا وأيضا المنتجات المصرية للدخول للأسواق العربية، كل هذا سيبحث في اللقاء الثلاثي الذي سيجري بعد انتهاء اللجنة العليا المشتركة الأردنية المصرية".