بنى سويف.. 2.5 مليون جنيه تكلفة تمويل 32 مشروعا صغيرا

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ بنى سويف، الدكتور محمد هانى غنيم، اليوم السبت، أن عدد المشروعات الصغيرة المنفذة بتمويل من صندوق التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية المحلية، بلغ 32 مشروعاً، بتمويل مليونى و496 ألف جنيه.





وقال المحافظ، فى بيان اليوم، إنه يتم تنفيذ خطة لتشجيع ودعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال الدفع بالجهود فى هذا القطاع الهام الذى توليه الدولة اهتماماً كبيراً لتوفير فرص العمل والنهوض بالقطاع الإنتاجى، وأن أهم خطوة تعمل المحافظة عليها فى هذا المجال هى الدفع بالآليات المتاحة؛ لتوفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من الشباب والأسر المنتجة، سواء فى القرية أو المدينة عن طريق العمل على تحقيق أكبر استفادة من هذه الآليات، من خلال التعاون والدفع لجهود جهات التمويل سواء الحكومية أو المجتمع المدنى وغيرها. وأوضح تقرير إدارة تنمية القرية أن عدد المستفيدين من المشروعات 173 مستفيداً، فى مجال مشروعات الإنتاج الحيوانى من تسمين وتربية أبقار ودواجن ومشروعات فى مجال الملابس الجاهزة، بواقع 15 مشروعًا فى فبراير الماضى، بقيمة مليون و241 ألف جنيه و17 مشروعًا خلال شهر مارس بقيمة مليون و255 ألف جنيه، وتم اعتماد 396 ألف جنيه من حساب حصيلة بيع المشروعات من ديوان عام المحافظة للوحدة المحلية بأطواب الواسطى، وذلك لتوجيهها لعمل مشروعات لأهالى القرية وشباب الخريجين والمرأة المعيلة استفاد منها 66 فرداً؛ فى حين تم تحصيل أكثر من مليونى جنيه كأقساط لقروض سبق وأن تم منحها من إدارة بناء وتنمية القرية بديوان عام المحافظة لتمويل مشروعات صغيرة بالقرى.

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