السكة الحديد تتيح استخراج اشتراكات للجمهور على القطارات الروسى

يأتى ذلك من منطلق حرص الهيئة العمل على راحة الجمهور، وفى إطار خطة وزارة النقل المتمثلة فى تحديث نظم النقل وخاصة السكة الحديد بهدف توفير سبل الراحة والأمان والتيسير على الركاب بما يتوافق مع رغباتهم.
وأوضحت الهيئة، فى بيان اليوم السبت، أنه يتم استخراج اشتراك الجمهور بمدد شهر أو ثلاثة شهور أو تسعة شهور أو عام حسب رغبة الراكب؛ حيث يُصرَّح لحامل الاشتراك حجز مقعد بالقطارات الروسى بدون نقدية.
وأفادت بأنه فى حالة سفر حملة الاشتراكات على القطارات الروسى ذات التهوية الديناميكية بدون حجز مقعد فسوف يُصرَّح لهم بالسفر وقوفًا بالقطار.
وأضافت أنه يجوز لحملة الاشتراكات السابق استخراجها بالدرجات الأولى العادية والمطورة والمميزة والمحسنة قطاع عام أو قطاع خاص أو طلبة بالحجز فى القطار الروسى مع دفع فرق الدرجة، وفى حالة سفر حامل الاشتراكات المذكورة بدون حصوله على تذكرة فرق الدرجة فيعتبر راكبًا بدون تذكرة ويتم تحصيل الأجرة بالكامل بالإضافة إلى المصاريف الإضافية "الغرامة".
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