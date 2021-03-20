جدة - نرمين السيد - وعقب صلاة الصلح رسم نيافته كاهنين لكاتدرائية القديس البابا أثناسيوس الرسولى بمنطقة غرب ابنى بيتك بمدينة العاشر، وهما الشماس مايكل القس داؤد باسم القس جرجس، والشماس بيشوى محسن باسم القس باخوم. كما شارك فى الصلوات آباء مجمع الإيبارشية، وسيقضى الكاهنين فترة الأربعين يومًا بدير البراموس بوادى النطرون لتعلم الطقوس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسامة كاهنين جديدين بمدينة العاشر من رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.