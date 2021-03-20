جدة - نرمين السيد - وافق محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، على صرف الدفعة 148 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة فبراير لعام 2021، وذلك بإجمالى 800 ألف جنيه موزعة على 11 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.





وأوضح المحافظ، فى تصريح اليوم السبت، أنه بناء على التقرير الذى عرضته زينب الأمشاطى، مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة، فإن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 40 شاباً وفتاة لإقامة مشروعاتهم، موضحاً أنه بذلك يكون إجمالى المبالغ المنصرفة من جهاز تشغيل شباب الخريجين للشباب؛ لإقامة مشروعاتهم حتى الآن بلغت 93 مليوناً و90 ألف جنيه، استفاد منها 12 ألفاً و19 شاباً وفتاة. وأكد ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز، وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع، وتخلق فرص عمل جديدة، مشددا على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة فى تسويق منتجات المشروعات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدقهلية.. صرف 800 ألف جنيه قروضا لشباب الخريجين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.