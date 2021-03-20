محافظ الدقهلية يوجه بتنفيذ حملة للقضاء على التشرد والتسول

جدة - نرمين السيد - كلَّف محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، الدكتور وائل عبد العزيز، بتنفيذ حملة للقضاء على ظاهرة التشرد والتسول من خلال فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعى، وذلك بمشاركة مديرية أمن الدقهلية، بهدف مكافحة التشرد وتوفير حياة كريمة من حيث المأكل والمشرب والمأوى لهذه الفئات.





وأكد محافظ الدقهلية ضرورة تكثيف تنفيذ هذه الحملات بنطاق مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة؛ وذلك للعمل المستمر والجاد على مواجهة مثل هذه الظواهر السلبية والعمل على توفير الحياة الكريمة لهذه الحالات. وأوضح مدير مديرية التضامن الاجتماعى - فى تصريح اليوم السبت، أن الحملة شملت المرور بشوارع مدينة المنصورة ومنطقة سندوب، والتى أسفرت عن إنقاذ عدد من المشردين من حياة الشارع، بلغت 12 حالة تم التعامل معهم من خلال فريق التدخل السريع، حيث تم نقلهم إلى دور رعاية مناسبة لتوفير الرعاية الكاملة لهم.

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