صور.. محافظ الأقصر يتفقد سير العمل بمشروعات حياة كريمة فى أرمنت

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جدة - نرمين السيد - بدأ محافظ الأقصر جولته بمتابعة سير العمل بمدرسة سواحل أرمنت للتعليم الأساسى بقرية الرياينة بأرمنت، حيث بدأت أعمال الحفر بها، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 6 أشهر.
والمدرسة عبارة عن مبنيين أحدهما للفصول يستوعب 22 فصلًا دراسيًا، والآخر للخدمات، بإجمالى مساحة 2.400 متر مربع، والجهة المنفذة للمشروع هى هيئة الأبنية التعليمية.
كما استمع المحافظ إلى شرح عن سير العمل بمدرسة الشهيد محمد رأفت الصن الرسمية لغات بأرمنت، والتى تضم المراحل التعليمية بدءا من رياض الأطفال، حتى المرحلة الثانوية بواقع 42 فصلا دراسيا على مساحة 3.155 متر مربع، ومدة التنفيذ 11 شهرا.
وتابع محافظ الأقصر جولته بتفقد مشروع تبطين ترعة الشيخة البحرية بقرية الديمقراط بأرمنت، والترعة تقع ضمن زمام هندسة رى أرمنت، وتخدم 790 فدانا، ويبلغ طول الترعة 5.800 متر من بداية الترعة حتى نهايتها.
ويشار إلى أن مشروع تبطين ترعة الشيخة البحرية، يتم ضمن أعمال المشروع القومى الرئاسى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وتقوم الهيئة القومية للانتاج الحربى بتنفيذ المشروع، وتشرف على التنفيذ الادارة العامة لقناطر إسنا الجديدة.
واختتم محافظ الأقصر جولته بتفقد سير العمل بمشروع الصرف الصحى لقرى المحاميد بحرى، والمحاميد قبلى، والديمقراط، حيث تم تنفيذ 3.5 كيلو متر من شبكات الانحدار من اجمالى 33 كيلو متر مقرر تنفيذها بالمشروع، ويبلغ طول خطوط الطرد 5 كيلو متر، بتكلفة إجمالية تصل إلى 93 مليون جنيه، وذلك تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهة المنفذة هى الهيئة العربية للتصنيع "مصنع المحركات"، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال شهر ديسمبر 2021.
وأوضح محافظ الأقصر خلال لقائه بالمواطنين بقرى مركز أرمنت، أن مبادرة حياة كريمة استهدفت تطوير حياة 600 ألف مواطن فى 34 قرية تتبع إداريًا مركزى إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر، وفى مركز أرمنت تم اختيار 7 قرى داخل المدينة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى بالمرحلة الأولى التى ضمت 51 مركزا بها 1500 قرية بتكلفة حوالى 155 مليار جنيه.
وأشار محافظ الأقصر أنه بالنسبة لمركز إسنا استهدفت المبادرة 9 وحدات محلية بواقع 27 قرية بـ208 نجع، سيتم تطويرها بالكامل فى كافة القطاعات الخدمية، والتى تشمل الصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء والصحة ومراكز الشباب والرياضة والإسعاف والتعليم والطرق والخدمات البيطرية والمجازر وإدارة المخلفات والرى والخدمات الزراعية والغاز الطبيعى ومشروعات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
وخلال جولته أكد "ألهم" على أولوية تشغيل أبناء المحافظة فى أعمال تنفيذ المشروعات الخاصة بتطوير القرى والنجوع، مشددًا على أهمية المشاركة المجتمعية بين كل المؤسسات الحكومية والتنفيذية والشعبية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجمتع المدنى، وكذلك الأفراد فى أعمال التطوير وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة بما يسهم فى تطوير الخدمات واستكمال المرافق لتغيير نمط الحياة بالقرى لتحقيق رضا المواطن.
كما أكد محافظ الأقصر على أن تطبيق هذه المبادرة طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية تستهدف بالدرجة الأولى تحسين مستوى معيشة المواطن اجتماعيا وصحيا واقتصاديا مع توفير كافة الخدمات والمرافق، مناشداً المواطنين تحرى دقة المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات بهذا الشأن والرجوع للمصادر الأصلية لأى معلومة تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
يأتى ذلك فى إطار تنفيذ البرنامج الجديد لتطوير القرى المصرية الذى يتبناه فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى يأتى ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة، ويستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القرى الريف المصرى الذى يعيش فيه 56% من السكان، وذلك خلال 3 سنوات فقط، من خلال العمل على مستوى مراكز إدارية بالكامل، حيث تبدأ المرحلة الأولى للبرنامج بعدد 51 مركز، سيتم نهو الأعمال المطلوبة بها خلال عام واحد.
وينفذ برنامج تطوير القرى المصرية تحت الرعاية المباشرة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويشرف عليه بشكل مباشر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.
وتشارك كل أجهزة الدولة فى التخطيط له وتنفيذه، وتتولى أجهزة وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال الإشراف على تنفيذ كافة المشروعات الإنشائية، حيث تم تقسيم المراكز المختارة بواقع 24 مركز تحت إشراف وزارة الإسكان و27 مركز تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
ووفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، فإن الاستثمارات المتوقعة لهذا البرنامج خلال 3 سنوات تبلغ 515 مليار جنيه، ويبلغ متوسط الااستثمارات لكل مركز 3 مليار جنيه.
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