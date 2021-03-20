صور.. محافظ الأقصر يتفقد سير العمل بمشروعات حياة كريمة فى أرمنت

جدة - نرمين السيد - بدأ محافظ الأقصر جولته بمتابعة سير العمل بمدرسة سواحل أرمنت للتعليم الأساسى بقرية الرياينة بأرمنت، حيث بدأت أعمال الحفر بها، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 6 أشهر.

والمدرسة عبارة عن مبنيين أحدهما للفصول يستوعب 22 فصلًا دراسيًا، والآخر للخدمات، بإجمالى مساحة 2.400 متر مربع، والجهة المنفذة للمشروع هى هيئة الأبنية التعليمية.

كما استمع المحافظ إلى شرح عن سير العمل بمدرسة الشهيد محمد رأفت الصن الرسمية لغات بأرمنت، والتى تضم المراحل التعليمية بدءا من رياض الأطفال، حتى المرحلة الثانوية بواقع 42 فصلا دراسيا على مساحة 3.155 متر مربع، ومدة التنفيذ 11 شهرا.

وتابع محافظ الأقصر جولته بتفقد مشروع تبطين ترعة الشيخة البحرية بقرية الديمقراط بأرمنت، والترعة تقع ضمن زمام هندسة رى أرمنت، وتخدم 790 فدانا، ويبلغ طول الترعة 5.800 متر من بداية الترعة حتى نهايتها.

ويشار إلى أن مشروع تبطين ترعة الشيخة البحرية، يتم ضمن أعمال المشروع القومى الرئاسى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وتقوم الهيئة القومية للانتاج الحربى بتنفيذ المشروع، وتشرف على التنفيذ الادارة العامة لقناطر إسنا الجديدة.

واختتم محافظ الأقصر جولته بتفقد سير العمل بمشروع الصرف الصحى لقرى المحاميد بحرى، والمحاميد قبلى، والديمقراط، حيث تم تنفيذ 3.5 كيلو متر من شبكات الانحدار من اجمالى 33 كيلو متر مقرر تنفيذها بالمشروع، ويبلغ طول خطوط الطرد 5 كيلو متر، بتكلفة إجمالية تصل إلى 93 مليون جنيه، وذلك تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهة المنفذة هى الهيئة العربية للتصنيع "مصنع المحركات"، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال شهر ديسمبر 2021.

وأوضح محافظ الأقصر خلال لقائه بالمواطنين بقرى مركز أرمنت، أن مبادرة حياة كريمة استهدفت تطوير حياة 600 ألف مواطن فى 34 قرية تتبع إداريًا مركزى إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر، وفى مركز أرمنت تم اختيار 7 قرى داخل المدينة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى بالمرحلة الأولى التى ضمت 51 مركزا بها 1500 قرية بتكلفة حوالى 155 مليار جنيه.

وأشار محافظ الأقصر أنه بالنسبة لمركز إسنا استهدفت المبادرة 9 وحدات محلية بواقع 27 قرية بـ208 نجع، سيتم تطويرها بالكامل فى كافة القطاعات الخدمية، والتى تشمل الصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء والصحة ومراكز الشباب والرياضة والإسعاف والتعليم والطرق والخدمات البيطرية والمجازر وإدارة المخلفات والرى والخدمات الزراعية والغاز الطبيعى ومشروعات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته أكد "ألهم" على أولوية تشغيل أبناء المحافظة فى أعمال تنفيذ المشروعات الخاصة بتطوير القرى والنجوع، مشددًا على أهمية المشاركة المجتمعية بين كل المؤسسات الحكومية والتنفيذية والشعبية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجمتع المدنى، وكذلك الأفراد فى أعمال التطوير وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة بما يسهم فى تطوير الخدمات واستكمال المرافق لتغيير نمط الحياة بالقرى لتحقيق رضا المواطن.

كما أكد محافظ الأقصر على أن تطبيق هذه المبادرة طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية تستهدف بالدرجة الأولى تحسين مستوى معيشة المواطن اجتماعيا وصحيا واقتصاديا مع توفير كافة الخدمات والمرافق، مناشداً المواطنين تحرى دقة المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات بهذا الشأن والرجوع للمصادر الأصلية لأى معلومة تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ البرنامج الجديد لتطوير القرى المصرية الذى يتبناه فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى يأتى ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة، ويستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القرى الريف المصرى الذى يعيش فيه 56% من السكان، وذلك خلال 3 سنوات فقط، من خلال العمل على مستوى مراكز إدارية بالكامل، حيث تبدأ المرحلة الأولى للبرنامج بعدد 51 مركز، سيتم نهو الأعمال المطلوبة بها خلال عام واحد.

وينفذ برنامج تطوير القرى المصرية تحت الرعاية المباشرة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويشرف عليه بشكل مباشر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وتشارك كل أجهزة الدولة فى التخطيط له وتنفيذه، وتتولى أجهزة وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال الإشراف على تنفيذ كافة المشروعات الإنشائية، حيث تم تقسيم المراكز المختارة بواقع 24 مركز تحت إشراف وزارة الإسكان و27 مركز تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ووفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، فإن الاستثمارات المتوقعة لهذا البرنامج خلال 3 سنوات تبلغ 515 مليار جنيه، ويبلغ متوسط الااستثمارات لكل مركز 3 مليار جنيه.