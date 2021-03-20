رسامة 9 كهنة جدد للخدمة فى البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - وقد اشترك فى الصلاة الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس "الشايب" بالأقصر، والأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الأنبا بولا، والأنبا تكلا أسقف إيبارشية دشنا. والكهنة التسعة هم: 1- الشماس نجيب عريان نجيب باسم القس أثناسيوس. 2- الشماس نسيم خلف باسم القس يعقوب. 3- الشماس بيتر مراد مساك باسم القس أنجليوس. 4- الشماس وائل رجى نخلة باسم القس بافلى. 5 - الشماس سامح عيد ثابت باسم القس أنطونيوس. 6 - الشماس مرقس القمص كيرلس باسم القس مارك. 7 - الشماس مينا عادل فوزى باسم القس سيرافيم. 8 - الشماس سيمون كمال فوزى باسم القس تكلا. 9 - الشماس بيشوى رومانى خليل باسم القس فلوباتير.

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