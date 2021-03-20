سفير القاهرة فى بكين يستعرض إنجازات مصر الاقتصادية والاجتماعية

جدة - نرمين السيد - شارك السفير الدكتور محمد البدرى، سفير جمهورية مصر العربية فى الصين كضيف شرف فى المؤتمر السنوى لاتحاد الغرف الصناعية والتجارية فى الصين الذى عُقد بالعاصمة الصينية بكين، حيث استعرض السفير البدرى الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية التى حققتها مصر خلال السنوات السبع الماضية.





وركز البدرى، على النهضة الكبرى التى حققتها مصر فى مجال البنية الأساسية والإصلاحات التشريعية التى قامت بها مصر، والتى أهلتها لتكون مركز الجذب الأول للاستثمارات فى إفريقيا. كما أبرز البدرى التعاون الاقتصادى الوثيق فى مجالات عديدة معدداً المشروعات الناجحة التى تشارك فيها الشركات الصينية فى مصر، ومعرباً عن أمله فى ارتفاع الاستثمارات الصينية فى ظل الحوافز الاستثمارية المتميزة التى توفرها البيئة الاستثمارية فى مصر.

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