السكة الحديد : إستخراج إشتراكات للجمهور علي القطارات الروسي (ذات تهوية ديناميكية...

في اطارخطة وزارة النقل لتوفير سبل الراحة والأمان والتيسير علي الركاب بما يتوافق مع رغباتهم وتلبية لمطالب الجمهور تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة إستخراج الإشتراكات علي القطارات الروسي (ذات تهوية ديناميكية) والذي يمكن استخراجة من جميع مكاتب الإشتراكات المنتشرة بجميع المحطات المركزية علي مستوي الجمهورية . وذلك إعتبارا من 20مارس 2021 يأتي ذلك من منطلق حرص الهيئة العمل علي راحة الجمهور . ويتم إستخراج اشتراك الجمهور بمدد مختلفة (شهر- 3شهور- 9شهور – 12شهر) حسب رغبة الراكب حيث يصرح لحامل الإشتراك حجز مقعد بالقطارات الروسي بدون نقدية . في حالة سفر حملة الإشتراكات علي القطارات الروسي (ذات التهوية الديناميكية) بدون حجز مقعد يصرح لهم بالسفر واقف بالقطار . كما يصرح لحملة الإشتراكات السابق استخراجهابالدرجات ( أولي عادية ـ مطورة ـ مميزة ـ محسنة ) قطاع عام أو قطاع خاص أو طلبة بالحجز علي القطار الروسي مع دفع فرق الدرجة و في حالة سفر حامل الاشتراك بدون حصوله علي تذكرة فرق الدرجة يعتبر راكب بدون تذكرة ويتم تحصيل الاجرة بالكامل بالإضافة الي المصاريف الاضافية ( الغرامة). .

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