استعلام منحة العمالة الغير منتظمة 2021 للمتخلفين عن صرف دفعة مارس

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير منتظمة 2021 للمتخلفين عن صرف دفعة مارس وذلك بعدما أعلنت الوزارة بأنها خلال الساعات القليلة المقبلة سوف تقوم بصرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير منتظمة وهي الدفعة السادسة والخاصة بشهر مارس والتي كان من المقرر صرفها يوم 7 مارس وسيتم توفير الدفعة في منافذ الصرف بجميع محافظات مصر، ويبحث الكثير عن طريقة الاستعلام من أجل معرفة هل صدرت الدفعة على حسابهم بالفعل أم لا ونقدم لكم في هذا الموضوع طريقة الاستعلام.

استعلام منحة العمالة الغير منتظمة 2021

يمكن لجميع المتخلفين عن صرف دفعة شهر مارس الاستعلام عن الدفعة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للاستعلام ومعرفة هل صدرت الدفعة أم لا، ويمكن للجميع الاستعلام من خلال الاسم ورقم البطاقة، ويمكن للجميع الاستعلام من خلال الصفحة الرسمية علي ألفيس بوك أو من خلال الخط الساخن 142 ونقدم لكم في الخطوات الآتية طريقة الاستعلام من خلال الموقع الرسمي بخطوات بسيطة وسريعة وهي:

توجه إلى موقع وزارة القوى العاملة عبر متصفح الإنترنت.

عبر متصفح الإنترنت. بعد ذلك قوم بالضغط على خيار الاستعلام عن توقيت صرف منحة العمالة.

قم بكتابة اسم المستفيد والرقم القومي الخاص به.

بعد ذلك قم بالضغط على عرض التفاصيل وستظهر لك كافة المعلومات.

أسماء المستفيدين من العمالة الغير منتظمة

أعلنت الوزارة من خلال موقعها الرسمي وصفحتها الرسمية علي فيس بوك انه تم إرسال رسالة إلى كافة المستفيدين من العمالة غير منتظمة تحتوي علي موعد صرف الدفعة وذلك حتى يستطيع الجميع الذهاب إلى منافذ الصرف والحصول على منحة العمالة غير منتظمة المتاخرة لشهر مارس، وتوفر الوزارة امكانية التواصل بسهولة فهي توفر طريق تواصل متعددة أبرزها الموقع الرسمي وصفحة الفيس بوك والخطن الساخن.