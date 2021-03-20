تعرف علي أسعار الذهب اليوم السبت 20-3-2021 في مصر

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محمد سياف - ابو ظبي - تعرف الآن علي آخر أخبار أسعار الذهب اليوم 20-3-2021 في مصر حيث شهد اليوم ارتفاعا في أسعار الذهب في محلات الصاغة تأثرا بارتفاع أسعار الذهب عالميا ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلي 766 جنية مصري ليواصل الذهب انخفاضه بعد وصوله لسعر قياسي لم يصل إليه قبل ذلك في مصر حيث ارتفع سعر الذهب بشكل قياسي خلال العام الماضي ليصل سعر كيلو الذهب في مصر إلي حوالي مليون جنية مصري لتسجل أسعار الذهب في محلات الصاغة في مصر مستويات قياسية لم تسجل من قبل مما دفع محلات الصاغة لتخفيض أسعار المصنعية لتحفيز الجمهور علي الشراء .

أسعار الذهب اليوم 20-3-2021 في مصر في محلات الصاغة

نقدم لكم متابعينا الأعزاء تقرير مفصل حول أسعار الذهب اليوم 20-3-2021 في مصر في محلات الصاغة لجميع العيارات في السوق المصري من عيار 24 وحتي عيار 12 وجميع المعلومات حول أسعار أونصة الذهب وسعر كيلو الذهب وسعر الجنية الذهب اليوم في محلات الصاغة تعرف علي أحدث أسعار الذهب اليوم عبر موقعنا مصر فايف بشكل مستمر ومتجدد يوميا.

عيار الذهب السعر بالجنية المصري ذهب عيار 24 875 إلى 878 ذهب عيار 22 802 إلى 805 ذهب عيار 21 766 إلى 768 ذهب عيار 18 657 إلى 658 ذهب عيار 14 511 إلى 512 ذهب عيار 12 438 إلى 439 سعر الأونصة 27,226 إلى 27,297 سعر الجنية الذهب 6,128 إلى 6,144 سعر كيلو الذهب 875,429 إلى 877,714

أسعار مصنعية الذهب في محلات الصاغة في مصر

تعتبر أسعار مصنعية الذهب في محلات الصاغة في مصر من أكثر ما يحير المصريين لذلك سوف نشرح لكم متابعينا عن ألية تحديد سعر المصنعية للمشغولات الذهبية أولا يجب أن تعلم عزيزي المتابع أن أسعار المصنعية ليست ثابتة لكنها تتغير حسب صعوبة الموديل للقطعة الذهبية حيث توجد بعض المشغولات التي لا يستغرق صنعها سوي ساعات والبعض الآخر تحتاج إلي أيام وهكذا وبعض الموديلات يكون هالك الذهب فيها كبير مما يزيد من قيمة المصنعية وتتراوح سعر المصنعية في مصر للموديلات السهلة والمتوسطة حوالي من 40 إلي 80 جنية وتصل في بعض المشغولات الخاصة والماركات إلي 200 جنية وأكثر.

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