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انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف علي أسعار الذهب اليوم السبت 20-3-2021 في مصر والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - تعرف الآن علي آخر أخبار أسعار الذهب اليوم 20-3-2021 في مصر حيث شهد اليوم ارتفاعا في أسعار الذهب في محلات الصاغة تأثرا بارتفاع أسعار الذهب عالميا ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلي 766 جنية مصري ليواصل الذهب انخفاضه بعد وصوله لسعر قياسي لم يصل إليه قبل ذلك في مصر حيث ارتفع سعر الذهب بشكل قياسي خلال العام الماضي ليصل سعر كيلو الذهب في مصر إلي حوالي مليون جنية مصري لتسجل أسعار الذهب في محلات الصاغة في مصر مستويات قياسية لم تسجل من قبل مما دفع محلات الصاغة لتخفيض أسعار المصنعية لتحفيز الجمهور علي الشراء .
أسعار الذهب اليوم 20-3-2021 في مصر في محلات الصاغة
نقدم لكم متابعينا الأعزاء تقرير مفصل حول أسعار الذهب اليوم 20-3-2021 في مصر في محلات الصاغة لجميع العيارات في السوق المصري من عيار 24 وحتي عيار 12 وجميع المعلومات حول أسعار أونصة الذهب وسعر كيلو الذهب وسعر الجنية الذهب اليوم في محلات الصاغة تعرف علي أحدث أسعار الذهب اليوم عبر موقعنا مصر فايف بشكل مستمر ومتجدد يوميا.
|عيار الذهب
|السعر بالجنية المصري
|ذهب عيار 24
|875 إلى 878
|ذهب عيار 22
|802 إلى 805
|ذهب عيار 21
|766 إلى 768
|ذهب عيار 18
|657 إلى 658
|ذهب عيار 14
|511 إلى 512
|ذهب عيار 12
|438 إلى 439
|سعر الأونصة
|27,226 إلى 27,297
|سعر الجنية الذهب
|6,128 إلى 6,144
|سعر كيلو الذهب
|875,429 إلى 877,714
أسعار مصنعية الذهب في محلات الصاغة في مصر
تعتبر أسعار مصنعية الذهب في محلات الصاغة في مصر من أكثر ما يحير المصريين لذلك سوف نشرح لكم متابعينا عن ألية تحديد سعر المصنعية للمشغولات الذهبية أولا يجب أن تعلم عزيزي المتابع أن أسعار المصنعية ليست ثابتة لكنها تتغير حسب صعوبة الموديل للقطعة الذهبية حيث توجد بعض المشغولات التي لا يستغرق صنعها سوي ساعات والبعض الآخر تحتاج إلي أيام وهكذا وبعض الموديلات يكون هالك الذهب فيها كبير مما يزيد من قيمة المصنعية وتتراوح سعر المصنعية في مصر للموديلات السهلة والمتوسطة حوالي من 40 إلي 80 جنية وتصل في بعض المشغولات الخاصة والماركات إلي 200 جنية وأكثر.
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