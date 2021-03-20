نقدم رابط استعلام مخالفات المرور 2021- منصة نيابة المرور الإليكترونية

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محمد سياف - ابو ظبي - رابط استعلام مخالفات المرور 2021، نال في الفترات الأخيرة إهتمام واسع على محركات البحث المحلية والسوشيال ميديا من قبل مالكين السيارات بأنواعها المختلفة من “السيارات والدرجات وغيرها”، وفسر ذلك أنه نبع من تخوف الغالبية من أصحاب السيارات من الذهاب إلى وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية المصرية، حيث يرجع ذلك إلي إنتشار الحالة الوبائية الناجمة عن فيروس كورونا في مصر والعالم (كوفيد19-)، وعلى صعيد آخر تأتي هذه الأنظمة الإلكترونية الجديدة ضمن المخططات الحكومة المصرية للتحول من الأنظمة التقليدية المتبعة في الهيئات والمؤسسات الحكومية إلي أنظمة إليكترونية جديدة، تستهدف تحقيف الرقي بكافة الخدمات الحكومية المقدمة المختلفة.

رابط استعلام مخالفات المرور 2021- نيابة المرور

حيث تعد هذه وسيلة فعالة تساعدك على إتمام كافة عمليات السداد والإستعلام عن مخالفات المرور المسجلة على المركبات أو رخص القيادة، والآن يمكنك معرفة خطوات استعلام مخالفات المرور من خلال إتباع خطوات بسيطة، متمثلة فى التالي:

تسجيل الدخول>> رابط استعلام نيابة المرور، إضغط هنا. إختيار نوع الإجراء(استعلام- تظلمات- سداد). إدراج المعلومات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة لذلة. وأخيراً إضغط>> استعلام.

طريقة دفع مخالفات المرور إليكترونياً 2021

قد بات الآن هناك الكثير من الأنظمة الجديدة والمتطورة الإليكترونية التي تستطيع من خلالها دفع كافة المديونية المستحقة، سواء كان إستحقاق دفع المخالفات المرورية المسجلة أو غير ذلك، كما تجب الإشارة إلي أن تلك الأنظمة آمنة تماماً نظراً لإعتمادها طرق لف من قبل العديد من المؤسسات والشركات المختلفة، كما تمكنك من إستلام إيصال(ريسيت) يفيد بإتمام العملية، وتعد من أشهر هذه الأنظمة مايلي:

نظام فوري.

تطبيق مخالفاتك.

البريد المصري.

كما يمكنك أيضاً معرفة كافة التفاصيل والمعلومات الهامة المتعلقة بتجديد الرخصة- ورابط استعلام مخالفات المرور 2021- ومعرفة قيمة الضرائب على السيارات- وخطوات استخراج رخصة إليكترونياً- وكيفية تقديم تظلمات، كل هذا وأكثر يمكنك متابعة من خلال التقرير التالي:

كذلك تستطيع من خلال منصة نيابة المرور الرقمية من تقديم التظلمات على المخالفات المرورية المسجلة، والتي قد تخفض بعض من القيمة المالية لتلك المخالفات، فقط عليك الضغط على الخيار المخصص للتظلمات أسفل المنصة ومتابعة الخطوات المطلوبة.