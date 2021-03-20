الوادى الجديد.. فصل التيار الكهربائى عن 5 قرى غدا

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس مركز ومدينة الخارجة، المهندس مجدى الطماوى، فى بيان اليوم، إن عملية فصل التيار الكهربائى تهدف لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة بخطوط الكهرباء عن قرى "بورسعيد وبولاق وصنعاء، والجزائر وفلسطين"، مشيراً إلى أنه من المقرر فصل الكهرباء من التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا، على أن تعود مجددًا بكامل طاقتها عقب الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.
يأتى ذلك بناء على تعليمات وزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء والطاقة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وضرورة إعلام المشتركين بتوقيتات فصل التيار الكهربائى؛ لإجراء أعمال الصيانة وتنفيذ خطط الإحلال والتجديد قبل الفصل من خلال جميع القنوات المتاحة للوصول وإعلام المشتركين.
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