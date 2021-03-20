تسليم عقود تمويل مشروعات صغيرة بـ5.6 مليون جنيه فى قنا

جدة - نرمين السيد - سلَّم محافظ قنا، أشرف الداودى، اليوم السبت، 4 عقود تمويلية بقيمة 5.6 مليون جنيه لجمعيات (تنمية المجتمع بالعسيرات مركز فرشوط، وتنمية البيئة والأسرة بقنا، وجنوب الوادى بالوقف، وتنمية المجتمع بأولاد نجم بهجورة".





جاء ذلك بحضور محمود العمارى مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بقنا، وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعى، وممثلى عدد من منظمات المجتمع المدنى بالمحافظة.

وقال المحافظ، فى بيان اليوم، إنه "تم تسليم العقود للجمعيات الأربعة لإعادة إقراضها للفئات المستهدفة الراغبة فى إقامة مشروعاتها الخاصة، وهى المرأة المعيلة وشباب الخريجين من الجنسين وذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة لهم وأصحاب الحرف والمهارات اليدوية ومحدودى الدخل، بمتوسط تمويل يصل إلى 10 آلاف جنيه"، منوهاً بأنه من المقرر توفير 1120 فرصة عمل من خلال هذا التمويل، حيث سيتم تشكيل لجان لمتابعة هذه المشروعات والتحقق من ممارستها للأنشطة الإنتاجية لضمان تحقيق التنمية المستدامة.

ومن جهته، قال محمود العمارى إن "جهاز تنمية المشروعات يساهم فى التخفيف من حدة الفقر وتحسين المستويات المعيشة للأسر الأكثر احتياجا من خلال دعم أنشطة التمويل متناهى الصغر فى المجالات الزراعية والإنتاجية والحرفية والتجارية عن طريق تقديم خدمات التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية، لكونها شريكا أساسيا فى مجال التمويل متناهى الصغر ولقدرتها على الوصول إلى الفئات المستهدفة فى المناطق النائية والأكثر احتياجاً، وذلك فى ضوء استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030".