غدًا .. قطع مياه الشرب عن عدة مناطق فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان صادر عن الشركة، أنه سيتم قطع المياه عن "المنطقة من الكيلو 21 حتى منطقة الكيلو 27"، قبلى طريق "الإسكندرية – مطروح" الساحلى الدولى.

وأشار إلى قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب أعمال ترحيل خط المياه قطر 700 مم بعد كوبرى الكيلو 21 بطريق الإسكندرية الساحلى الدولى.

وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.