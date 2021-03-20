القصير وفودة يفتتحان معرض المنتجات الغذائية والحرف والزهور بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وخالد فودة، محافظ جنوب سيناء، معرض المنتجات الغذائية والحرف والزهور والشتلات ونباتات الزينة بمدينة شرم الشيخ، على هامش مشاركة الوزير فى العيد القومى للمحافظة.





وأعرب وزير الزراعة عن سعادته البالغة بمشاركته أهالى جنوب سيناء عيدهم القومى، وافتتاح معرض الزهور الذى يقام لأول مرة فى شرم الشيخ. وأكد أن نتائج زيارته الشهر الماضى إلى المحافظة تتحقق حاليًا على أرض الواقع وأن هناك تنسيقًا دائمًا مع محافظ جنوب سيناء لتلبية كل احتياجات أهالى سيناء والمتعلقة بالزراعة. وقرر القصير إهداء محافظة جنوب سيناء الشتلات والزهور ونباتات الزينة المشاركة فى جناح وزارة الزراعة بالمعرض. حضر الافتتاح عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، والدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين، والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة بجنوب سيناء، والمهندس إبراهيم الدسوقى المشرف على الزراعات المحمية بوزارة الزراعة. وفى سياق متصل، تواصل القافلة البيطرية لمعهد التناسليات الحيوانية ومعهد صحة الحيوان ومديرية الطب البيطرى بجنوب سيناء أعمالها لليوم الثالث على التوالى فحص الهجن بمضمار شرم الشيخ الدولى لسباقات الهجن.

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