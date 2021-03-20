الصحة: تطعيم 250 ألف من الفئات المستحقة بلقاح كورونا نهاية الأسبوع الجارى

جدة - نرمين السيد - عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم السبت، مع قيادات الوزارة، ووكلاء وزارة الصحة بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة سيرالعمل بالمستشفيات وحصول الفئات المستحقة على لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر تقنية "الكول كونفرانس".





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة تابعت سير عملية حصول الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن على لقاح فيروس كورونا، كما راجعت شحنات اللقاحات التى يتم توزيعها على المراكز المخصصة لتلقى اللقاحات وذلك بعد إجراء التحاليل اللازمة لها بمعامل هيئة الدواء المصرية.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة وجهت بالتوسع فى المراكز المخصصة لتلقى لقاح فيروس كورونا بالمحافظات التى بها معدلات تسجيل عالية من قبل المواطنين على الموقع الإلكترونى للحصول على اللقاح، مؤكدة أنه من المستهدف تطعيم 250 ألف من الأطقم الطبية والمواطنين من الفئات المستحقة بنهاية الأسبوع الجارى.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة راجعت خلال الاجتماع التقرير اليومى الذى يتم إعداده من قبل جميع المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير العمل بها والاطمئنان على تقديم الخدمة أفضل خدمة طبية للمرضى، موضحًا أن التقرير يشمل متابعة توافر الأكسجين الطبى والمتوسط اليومى للاستخدام، وكفاءة عمل شبكات الغازات وتدريب الأطقم الطبية على عملية إمداد المرضى بالأكسجين الطبى طبقًا للممارسات الإكلينيكية لبروتوكولات العلاج.

وتابع :"أن التقرير يشمل أيضًا توافر مخزون كافِ من جميع الأدوية بما فيها أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا، وكذلك المستلزمات الوقائية، وسلامة جميع أجهزة الألكتروميكانيكك بالمستشفيات، وتدريب الأطقم الطبية على بروتوكولات التشخيص والعلاج للمرضى، بالإضافة إلى الحالة الصحية للمرضى المتواجدين بالرعايات المركزة وأجهزة التنفس الصناعي، وأسباب الوفيات، فضلاً عن متابعة حالات المرضى بالعزل المنزلى وما يتحويله إلى المستشفيات وحالتهم الصحية".

وذكر أن الوزيرة شددت على أهمية التطبيق الكامل لجميع نظم الصحة والسلامة المهنية بالمستشفيات من خلال الصيانة الدورية لجميع المعدات والأجهزة أهمها طفايات الحريق والمصاعد الكهربائية، مما يساهم فى تعزيز كفاءة العمل، والحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمرضى بالمستشفيات.