صرف الدفعتين الـ4 والـ5 للعاملين بالسياحة بحد أقصى 1575 جنيها

جدة - نرمين السيد - كشف عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وحيد عاصم، عن موافقة وزارة القوى العاملة صرف الإعانة المقررة من صندوق الطوارئ للدفعتين الرابعة والخامسة فى دفعة واحدة نظرًا للظروف التى يمر بها القطاع السياحى.





وأكّد عاصم، خلال منشور على صفحته الرسمية عبر فيس بوك، حصول الاتحاد على كشف بأسماء المنشآت التى تم التحويل لها وعددهم "1819" منشأة تمثل شركات السياحة والفنادق الثابتة والعائمة والمحلات والبازارات والغوص، على أن تتوالى باقى التحويلات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف عاصم: "التحويل يتم مباشرة على الحساب البنكى للمنشآة والمدرج بالاستمارة الحد الأدنى 600 جنيه، والحد الأقصى 1575 جنيهًا، نتيجة وباء أزمة كورونا المستجد".

يأتى الصرف بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات فى نهاية عام 2019، بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بصرف رواتب العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفى مقدمتها السياحة المتضررة.

ووضعت وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية قواعد للصرف للقطاعات المتضررة خاصة للسياحة لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذى بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.