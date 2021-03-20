السياحة تنظم زيارات للفوج الأول لقطار الشباب للأماكن الأثرية بالأقصر

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة السياحة والآثار، عددا من الجولات للفوج الأول لقطار الشباب بالعديد من المناطق السياحية والأثرية بمحافظة الأقصر، تضمنت زيارة معبد الكرنك ومعبد الأقصر وطريق الكباش ومعبد الدير البحرى والبر الغربى.





يأتى ذلك بعد استئناف قطار الشباب، وانطلاق أولى رحلاته الأسبوع الماضى لمحافظة الأقصر بالتعاون بين وزارتى السياحة والآثار والشباب والرياضة. كما يأتى ذلك تماشياً مع خطة وزارة السياحة والآثار نحو دفع وتنشيط حركة السياحة الداخلية، ورفع الوعى السياحى والأثرى لكافة فئات المجتمع، ولا سيما الأطفال والشباب، من خلال تنظيم، مثل هذه الرحلات التوعوية إلى المناطق السياحية والأثرية المختلفة، بما يساهم فى تعريفهم بصورة أكبر على تاريخ مصر والحضارة المصرية العريقة وتعزيز فخرهم وانتمائهم لبلادهم. وأعرب هؤلاء الشباب عن سعادتهم البالغة بهذه الزيارات والتى وصفوها بالممتعة، حيث أنها قدمت لهم فرصة للتعرف على تاريخ بلادهم بصورة أكبر ومشاهدة المعالم السياحية والأثرية المختلفة والمتنوعة لمصر، كما حرصوا على تسجيل كافة فعاليات زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية.

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